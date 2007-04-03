IMPRINTER написав: нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах ) в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.
а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?
нет - тупо всегда через чеккер на сайте - 0 монет не говоря уже про отображение их фиксации в каком-то конкретно слитке как у них заявлено.
IMPRINTER написав: нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах ) в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.
а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?
нет - тупо всегда через чеккер на сайте - 0 монет не говоря уже про отображение их фиксации в каком-то конкретно слитке как у них заявлено.
там если ввести кошель кого-то из "группы рекламаторов" то все отображается, только снизу идет приписка **Allocation report is accurate as of 02-15-2023 22:02:56 and block number 16637000 **Звіт про розподіл точний станом на 15.02.2023 22:02:56 і номер блоку 16637000
а по состоянию на 15.02.2023 22:02:56 у вас там наверняка не было этих монет
J написав:а по состоянию на 15.02.2023 22:02:56 у вас там наверняка не было этих монет
небыло ) т.е. там отображает с месячной задержкой? у меня тоже была такая версия, что там это не он-лайн, а раз в какой-то период ...
а где вы это увидели что там данные на 15.02 показывает?? когда ввожу свой мне пишет, что по состоянию на текущую дату у вас ничего, если бы там писалось, что по состоянию на 15.02 я бы сразу понял, что это не онлайн ...
а где вы это увидели что там данные на 15.02 показывает?? когда ввожу свой мне пишет, что по состоянию на текущую дату у вас ничего, если бы там писалось, что по состоянию на 15.02 я бы сразу понял, что это не онлайн ...
там надо ввести чужой кошелек например кошелек Бинанса 0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60 или кого-то из "группы рекламаторов"
Востаннє редагувалось J в Нед 19 бер, 2023 18:19, всього редагувалось 2 разів.