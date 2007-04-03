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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23
beee написав:
Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.
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