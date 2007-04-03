Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.
Хлопцы. ну вы прям как в трамвае - будет 30, 40.Ну если будет, так обоснуйте хоть как то.А то будет 36, не будет 38, не - больше 40, не 55.Выглядит несколько вульгарно (это я про гривна - доллар в трамвае).С биткойном же всё проще. неужели непонятно, сколько он будет в этом месяце.Здесь и так всё видно и просчитывается до доллара(как недавно тут диячи приводили цифры оканчивающиеся на 1 или 5(пипец).Короче с битком всё ясно как божий день, гадать нет смысла, т к будет именно так.