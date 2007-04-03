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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3235323632373238
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23

  beee написав:Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:35

  ishvara написав:
  beee написав:Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.


Хлопцы. ну вы прям как в трамвае - будет 30, 40.Ну если будет, так обоснуйте хоть как то.А то будет 36, не будет 38, не - больше 40, не 55.Выглядит несколько вульгарно :((это я про гривна - доллар в трамвае).С биткойном же всё проще. неужели непонятно, сколько он будет в этом месяце.Здесь и так всё видно и просчитывается до доллара(как недавно тут диячи приводили цифры оканчивающиеся на 1 или 5(пипец).Короче с битком всё ясно как божий день, гадать нет смысла, т к будет именно так.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Игорь написав:
  beee написав:Биток ту зе мун? К 40 наверное

а Вы везучий

Зображення
Вооот такого леща на червя поймал)
beee
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