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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3235323632373238
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23

  beee написав:Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:35

  ishvara написав:
  beee написав:Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.


Хлопцы. ну вы прям как в трамвае - будет 30, 40.Ну если будет, так обоснуйте хоть как то.А то будет 36, не будет 38, не - больше 40, не 55.Выглядит несколько вульгарно :((это я про гривна - доллар в трамвае).С биткойном же всё проще. неужели непонятно, сколько он будет в этом месяце.Здесь и так всё видно и просчитывается до доллара(как недавно тут диячи приводили цифры оканчивающиеся на 1 или 5(пипец).Короче с битком всё ясно как божий день, гадать нет смысла, т к будет именно так.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что мы можем обосновать? бабка в трамвае точнее навангует))
мы ж хомяки
beee
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:14

Кучинелли Считайте, что это просто инсайд ) У такого инструмента, как крипта, вряд ли можно в краткосроке что-то обоснованно прогнозировать. Куда власть имущие ее потянут, туда и пойдет, мы можем просто пытаться угадать их намерения. Я предполагаю, что к лету можем сходить на 40+-, потому что те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:22

  ishvara написав:Кучинелли Считайте, что это просто инсайд ) У такого инструмента, как крипта, вряд ли можно в краткосроке что-то обоснованно прогнозировать. Куда власть имущие ее потянут, туда и пойдет, мы можем просто пытаться угадать их намерения. Я предполагаю, что к лету можем сходить на 40+-, потому что те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.


Здорово, ведь это тоже обоснование.Уже как то ощутимо читать такое мнение, и смысл появился.Не стесняйся высказывать и далее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:27

  beee написав:что мы можем обосновать? бабка в трамвае точнее навангует))
мы ж хомяки


Не прибедняйся.Я видел тебя в недвиге, хоть ты и буиттокадаражать, но вижу, что толковый.А значит, что и в крипту не с бодуна пришёл.Тоже больше идей...
ПС для новичков в форуме ликбез.Трамвай - это самая популярная тема в форуме(...в контексте ДС).Сначала её некий Орест ович :) обозвал Троллей бус, типа после того как его там начали троллить.А я переделал на Трамвай, т к это очень точно отражает разношерстную публику и разные уровни и мнения там.
Кучинелли
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  #<1 ... 3235323632373238
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