RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3235323632373238
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23

  beee написав:Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.
ishvara
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 09.12.12
Подякував: 310 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:35

  ishvara написав:
  beee написав:Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.


Хлопцы. ну вы прям как в трамвае - будет 30, 40.Ну если будет, так обоснуйте хоть как то.А то будет 36, не будет 38, не - больше 40, не 55.Выглядит несколько вульгарно :((это я про гривна - доллар в трамвае).С биткойном же всё проще. неужели непонятно, сколько он будет в этом месяце.Здесь и так всё видно и просчитывается до доллара(как недавно тут диячи приводили цифры оканчивающиеся на 1 или 5(пипец).Короче с битком всё ясно как божий день, гадать нет смысла, т к будет именно так.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 30.11.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что мы можем обосновать? бабка в трамвае точнее навангует))
мы ж хомяки
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 499
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:14

Кучинелли Считайте, что это просто инсайд ) У такого инструмента, как крипта, вряд ли можно в краткосроке что-то обоснованно прогнозировать. Куда власть имущие ее потянут, туда и пойдет, мы можем просто пытаться угадать их намерения. Я предполагаю, что к лету можем сходить на 40+-, потому что те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.
ishvara
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 09.12.12
Подякував: 310 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:22

  ishvara написав:Кучинелли Считайте, что это просто инсайд ) У такого инструмента, как крипта, вряд ли можно в краткосроке что-то обоснованно прогнозировать. Куда власть имущие ее потянут, туда и пойдет, мы можем просто пытаться угадать их намерения. Я предполагаю, что к лету можем сходить на 40+-, потому что те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.


Здорово, ведь это тоже обоснование.Уже как то ощутимо читать такое мнение, и смысл появился.Не стесняйся высказывать и далее.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 30.11.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:27

  beee написав:что мы можем обосновать? бабка в трамвае точнее навангует))
мы ж хомяки


Не прибедняйся.Я видел тебя в недвиге, хоть ты и буиттокадаражать, но вижу, что толковый.А значит, что и в крипту не с бодуна пришёл.Тоже больше идей...
ПС для новичков в форуме ликбез.Трамвай - это самая популярная тема в форуме(...в контексте ДС).Сначала её некий Орест ович :) обозвал Троллей бус, типа после того как его там начали троллить.А я переделал на Трамвай, т к это очень точно отражает разношерстную публику и разные уровни и мнения там.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 30.11.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:03

  ishvara написав:те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.


Я вот здесь добавлю и уточню, как это происходит.Крупный игрок, т н ММ он не набрал всю свою позицию на 17, точнее на 15,5 и в этой области.там он только закончил набор.В силу больших сумм, набор позиции растягивается во времени и начался гораздо раньше с цен в диапазоне около 25-30.Сейчас средняя цена у ММ далеко не 17, а выше.Поэтому в конечном итоге цену будут гнать ещё выше.Мы просто не знаем каким путём, через какие промежуточные цели.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 30.11.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сейчас стоим у нижней границы диапазона 28000-30000 и на носу решение по процентной ставке ФРС. И как-то рынок сильно позитивен, что ФРС некуда деваться и он нальет ликвидности в рынки и часть этих денег прийдет в крипту. Ожидания, что и до 40000 рукой подать.
С другой стороны, ну не может же ФРС перечеркнуть свою годовую работу по борьбе с инфляцией вот так легко и свой авторитет опустить?!! И явно у него в арсенале есть механизм как поддержать банки и не дать выплеснуться деньгам в рынок/опять подпитать инфляцию.
И много тех , кто ждет коррекцию и примеряет шорт - используя их как топливо вверх можем проехаться. Да и на деньгах лонгистов вниз можно....
Я лично больше склоняюсь к плавному росту до вечера среды (оглашения ставки) и потом реакция рынка вниз и вверх, чтобы побрить. Хочу продать часть битка ближе к 30000 и посмотреть на дальнейший ход и объемы - хотелось бы перезайти еще разок дешевле. Альты пока продавать не интересно - снизится доминация битка и посмотрим как альты отреагируют, может стрельнет!
SAndriy1
 
Повідомлень: 562
З нами з: 17.01.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3235323632373238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10404, 10405, 10406
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
104058 247643328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 бер, 2023 10:22
Economist
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22891236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 94238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6970)
20.03.2023 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.