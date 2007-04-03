Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:35
Хлопцы. ну вы прям как в трамвае - будет 30, 40.Ну если будет, так обоснуйте хоть как то.А то будет 36, не будет 38, не - больше 40, не 55.Выглядит несколько вульгарно (это я про гривна - доллар в трамвае).С биткойном же всё проще. неужели непонятно, сколько он будет в этом месяце.Здесь и так всё видно и просчитывается до доллара(как недавно тут диячи приводили цифры оканчивающиеся на 1 или 5(пипец).Короче с битком всё ясно как божий день, гадать нет смысла, т к будет именно так.
Додано: Пон 20 бер, 2023 09:51
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
что мы можем обосновать? бабка в трамвае точнее навангует))
мы ж хомяки
Додано: Пон 20 бер, 2023 10:14
Кучинелли Считайте, что это просто инсайд ) У такого инструмента, как крипта, вряд ли можно в краткосроке что-то обоснованно прогнозировать. Куда власть имущие ее потянут, туда и пойдет, мы можем просто пытаться угадать их намерения. Я предполагаю, что к лету можем сходить на 40+-, потому что те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:22
Здорово, ведь это тоже обоснование.Уже как то ощутимо читать такое мнение, и смысл появился.Не стесняйся высказывать и далее.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:27
Не прибедняйся.Я видел тебя в недвиге, хоть ты и буиттокадаражать, но вижу, что толковый.А значит, что и в крипту не с бодуна пришёл.Тоже больше идей...
ПС для новичков в форуме ликбез.Трамвай - это самая популярная тема в форуме(...в контексте ДС).Сначала её некий Орест ович обозвал Троллей бус, типа после того как его там начали троллить.А я переделал на Трамвай, т к это очень точно отражает разношерстную публику и разные уровни и мнения там.
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:03
Я вот здесь добавлю и уточню, как это происходит.Крупный игрок, т н ММ он не набрал всю свою позицию на 17, точнее на 15,5 и в этой области.там он только закончил набор.В силу больших сумм, набор позиции растягивается во времени и начался гораздо раньше с цен в диапазоне около 25-30.Сейчас средняя цена у ММ далеко не 17, а выше.Поэтому в конечном итоге цену будут гнать ещё выше.Мы просто не знаем каким путём, через какие промежуточные цели.
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Сейчас стоим у нижней границы диапазона 28000-30000 и на носу решение по процентной ставке ФРС. И как-то рынок сильно позитивен, что ФРС некуда деваться и он нальет ликвидности в рынки и часть этих денег прийдет в крипту. Ожидания, что и до 40000 рукой подать.
С другой стороны, ну не может же ФРС перечеркнуть свою годовую работу по борьбе с инфляцией вот так легко и свой авторитет опустить?!! И явно у него в арсенале есть механизм как поддержать банки и не дать выплеснуться деньгам в рынок/опять подпитать инфляцию.
И много тех , кто ждет коррекцию и примеряет шорт - используя их как топливо вверх можем проехаться. Да и на деньгах лонгистов вниз можно....
Я лично больше склоняюсь к плавному росту до вечера среды (оглашения ставки) и потом реакция рынка вниз и вверх, чтобы побрить. Хочу продать часть битка ближе к 30000 и посмотреть на дальнейший ход и объемы - хотелось бы перезайти еще разок дешевле. Альты пока продавать не интересно - снизится доминация битка и посмотрим как альты отреагируют, может стрельнет!
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