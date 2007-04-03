|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:35
ishvara написав: beee написав:
Биток ту зе мун? К 40 наверное
Будет, но не так быстро. Сначала 30 надо пройти. Может к лету 40 потрогаем.
Хлопцы. ну вы прям как в трамвае - будет 30, 40.Ну если будет, так обоснуйте хоть как то.А то будет 36, не будет 38, не - больше 40, не 55.Выглядит несколько вульгарно
(это я про гривна - доллар в трамвае).С биткойном же всё проще. неужели непонятно, сколько он будет в этом месяце.Здесь и так всё видно и просчитывается до доллара(как недавно тут диячи приводили цифры оканчивающиеся на 1 или 5(пипец).Короче с битком всё ясно как божий день, гадать нет смысла, т к будет именно так.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 бер, 2023 09:51
что мы можем обосновать? бабка в трамвае точнее навангует))
мы ж хомяки
-
beee
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 10:14
Кучинелли Считайте, что это просто инсайд ) У такого инструмента, как крипта, вряд ли можно в краткосроке что-то обоснованно прогнозировать. Куда власть имущие ее потянут, туда и пойдет, мы можем просто пытаться угадать их намерения. Я предполагаю, что к лету можем сходить на 40+-, потому что те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:22
ishvara написав:Кучинелли
Считайте, что это просто инсайд ) У такого инструмента, как крипта, вряд ли можно в краткосроке что-то обоснованно прогнозировать. Куда власть имущие ее потянут, туда и пойдет, мы можем просто пытаться угадать их намерения. Я предполагаю, что к лету можем сходить на 40+-, потому что те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.
Здорово, ведь это тоже обоснование.Уже как то ощутимо читать такое мнение, и смысл появился.Не стесняйся высказывать и далее.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:27
beee написав:
что мы можем обосновать? бабка в трамвае точнее навангует))
мы ж хомяки
Не прибедняйся.Я видел тебя в недвиге, хоть ты и буиттокадаражать, но вижу, что толковый.А значит, что и в крипту не с бодуна пришёл.Тоже больше идей...
ПС для новичков в форуме ликбез.Трамвай - это самая популярная тема в форуме(...в контексте ДС).Сначала её некий Орест ович
обозвал Троллей бус, типа после того как его там начали троллить.А я переделал на Трамвай, т к это очень точно отражает разношерстную публику и разные уровни и мнения там.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:03
ishvara написав:
те, кто набирал по 17к, могут захотеть сделать пару-тройку иксов уже сейчас.
Я вот здесь добавлю и уточню, как это происходит.Крупный игрок, т н ММ он не набрал всю свою позицию на 17, точнее на 15,5 и в этой области.там он только закончил набор.В силу больших сумм, набор позиции растягивается во времени и начался гораздо раньше с цен в диапазоне около 25-30.Сейчас средняя цена у ММ далеко не 17, а выше.Поэтому в конечном итоге цену будут гнать ещё выше.Мы просто не знаем каким путём, через какие промежуточные цели.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:48
Сейчас стоим у нижней границы диапазона 28000-30000 и на носу решение по процентной ставке ФРС. И как-то рынок сильно позитивен, что ФРС некуда деваться и он нальет ликвидности в рынки и часть этих денег прийдет в крипту. Ожидания, что и до 40000 рукой подать.
С другой стороны, ну не может же ФРС перечеркнуть свою годовую работу по борьбе с инфляцией вот так легко и свой авторитет опустить?!! И явно у него в арсенале есть механизм как поддержать банки и не дать выплеснуться деньгам в рынок/опять подпитать инфляцию.
И много тех , кто ждет коррекцию и примеряет шорт - используя их как топливо вверх можем проехаться. Да и на деньгах лонгистов вниз можно....
Я лично больше склоняюсь к плавному росту до вечера среды (оглашения ставки) и потом реакция рынка вниз и вверх, чтобы побрить. Хочу продать часть битка ближе к 30000 и посмотреть на дальнейший ход и объемы - хотелось бы перезайти еще разок дешевле. Альты пока продавать не интересно - снизится доминация битка и посмотрим как альты отреагируют, может стрельнет!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:03
Кучинелли
А ваше мнение по ближайшей перспективе какое?
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|104058
|247649554
|
|
|7975
|22891292
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|6
|94242
|
|