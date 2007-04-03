Додано: Пон 20 бер, 2023 12:48

Сейчас стоим у нижней границы диапазона 28000-30000 и на носу решение по процентной ставке ФРС. И как-то рынок сильно позитивен, что ФРС некуда деваться и он нальет ликвидности в рынки и часть этих денег прийдет в крипту. Ожидания, что и до 40000 рукой подать.

С другой стороны, ну не может же ФРС перечеркнуть свою годовую работу по борьбе с инфляцией вот так легко и свой авторитет опустить?!! И явно у него в арсенале есть механизм как поддержать банки и не дать выплеснуться деньгам в рынок/опять подпитать инфляцию.

И много тех , кто ждет коррекцию и примеряет шорт - используя их как топливо вверх можем проехаться. Да и на деньгах лонгистов вниз можно....

Я лично больше склоняюсь к плавному росту до вечера среды (оглашения ставки) и потом реакция рынка вниз и вверх, чтобы побрить. Хочу продать часть битка ближе к 30000 и посмотреть на дальнейший ход и объемы - хотелось бы перезайти еще разок дешевле. Альты пока продавать не интересно - снизится доминация битка и посмотрим как альты отреагируют, может стрельнет!