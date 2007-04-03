SAndriy1 написав:С другой стороны, ну не может же ФРС перечеркнуть свою годовую работу по борьбе с инфляцией вот так легко и свой авторитет опустить?!! И явно у него в арсенале есть механизм как поддержать банки и не дать выплеснуться деньгам в рынок/опять подпитать инфляцию.
Они уже все перечеркнули,если Вы не заметили.Все то колличественное смягчение которое проводили более полугода,перечеркнули однонедельным,беспрецедентным вливанием свеженапечатанной ликвидности,в сумме 350+ млрд...И снова в предверии заседания заявляют что ставку могут поднять до 7%..На инфляцию,я думаю они уже просто забили.Нельзя бороться с пожаром подливая бензина.Поэтому,махнули на нее рукой и на закрытом где то там совещании,уверен,так и сказали-нам на инфляцию пох...главное чтоб банки не завалились,нельзя травмировать американских граждан-нельзя "дамбить ЮЭСЭЙ" Дальше смотрим за тараканьими забегами
Я видел эту инфу по предоставлению ликвидности банкам. Посмотрим, даст ли ФРС выйти в рынок или нет этим деньгам? Это может закончиться междусобойчиком на уровне банков, а не потребительских рынков.