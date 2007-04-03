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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3236323732383239
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:10

  airmax78 написав:Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.

#Ктонепонялтотпоймет
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:13

  osafly написав:
  SAndriy1 написав:С другой стороны, ну не может же ФРС перечеркнуть свою годовую работу по борьбе с инфляцией вот так легко и свой авторитет опустить?!! И явно у него в арсенале есть механизм как поддержать банки и не дать выплеснуться деньгам в рынок/опять подпитать инфляцию.


Они уже все перечеркнули,если Вы не заметили.Все то колличественное смягчение которое проводили более полугода,перечеркнули однонедельным,беспрецедентным вливанием свеженапечатанной ликвидности,в сумме 350+ млрд...И снова в предверии заседания заявляют что ставку могут поднять до 7%..На инфляцию,я думаю они уже просто забили.Нельзя бороться с пожаром подливая бензина.Поэтому,махнули на нее рукой и на закрытом где то там совещании,уверен,так и сказали-нам на инфляцию пох...главное чтоб банки не завалились,нельзя травмировать американских граждан-нельзя "дамбить ЮЭСЭЙ" :lol: Дальше смотрим за тараканьими забегами

Я видел эту инфу по предоставлению ликвидности банкам. Посмотрим, даст ли ФРС выйти в рынок или нет этим деньгам? Это может закончиться междусобойчиком на уровне банков, а не потребительских рынков.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:22

скамери знову взялись за старе

https://tronscan.org/#/transaction/ee90 ... 5c52b5bc5c

друканули уйміщу тезера

купуйте! лошаріки :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:34

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.

#Ктонепонялтотпоймет

та мы помним, что вы влетели с ценой 58000, да
razor
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто то дроп арбитрума получил? Сколько акков прошло?
Какие мнения будут по цене за листинг? Не буду оригинален - ниже доллара буду холдить на той же GMX.
ИМХО выглядит посильнее оптимизма, а у того цена была 2,5. Ниже 0,5 буду потихоньку выкупать частями, цена у фондов была 0,2.

Продолжаем пилить зксинк, старкнет. Сегодня будет какая то обьява по ацтеку. Ну и надо проверить арбитрум нова, может там за активности что то причитаться будет.

Всем хорошего дня.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:53

  razor написав:
  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.

#Ктонепонялтотпоймет

та мы помним, что вы влетели с ценой 58000, да

Я не вовремя инвестировал, да. Но это на горизонте 1 года. На горизонте 10 лет - 58000 за биткоин - вообще ни о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:55

  lrs7719 написав:Кто то дроп арбитрума получил? Сколько акков прошло?
Какие мнения будут по цене за листинг? Не буду оригинален - ниже доллара буду холдить на той же GMX.
ИМХО выглядит посильнее оптимизма, а у того цена была 2,5. Ниже 0,5 буду потихоньку выкупать частями, цена у фондов была 0,2.

Продолжаем пилить зксинк, старкнет. Сегодня будет какая то обьява по ацтеку. Ну и надо проверить арбитрум нова, может там за активности что то причитаться будет.

Всем хорошего дня.

На каком языке это написано?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:44

  airmax78 написав:
  lrs7719 написав:Кто то дроп арбитрума получил? Сколько акков прошло?
Какие мнения будут по цене за листинг? Не буду оригинален - ниже доллара буду холдить на той же GMX.
ИМХО выглядит посильнее оптимизма, а у того цена была 2,5. Ниже 0,5 буду потихоньку выкупать частями, цена у фондов была 0,2.

Продолжаем пилить зксинк, старкнет. Сегодня будет какая то обьява по ацтеку. Ну и надо проверить арбитрум нова, может там за активности что то причитаться будет.

Всем хорошего дня.

На каком языке это написано?


на криптотрейдерском, а что там непонятно? дроп = аирдроп , остальное как у всех
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:59

  cohan написав:

на криптотрейдерском, а что там непонятно? дроп = аирдроп , остальное как у всех


Участовал?
lrs7719
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