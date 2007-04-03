SAndriy1 написав:С другой стороны, ну не может же ФРС перечеркнуть свою годовую работу по борьбе с инфляцией вот так легко и свой авторитет опустить?!! И явно у него в арсенале есть механизм как поддержать банки и не дать выплеснуться деньгам в рынок/опять подпитать инфляцию.
Они уже все перечеркнули,если Вы не заметили.Все то колличественное смягчение которое проводили более полугода,перечеркнули однонедельным,беспрецедентным вливанием свеженапечатанной ликвидности,в сумме 350+ млрд...И снова в предверии заседания заявляют что ставку могут поднять до 7%..На инфляцию,я думаю они уже просто забили.Нельзя бороться с пожаром подливая бензина.Поэтому,махнули на нее рукой и на закрытом где то там совещании,уверен,так и сказали-нам на инфляцию пох...главное чтоб банки не завалились,нельзя травмировать американских граждан-нельзя "дамбить ЮЭСЭЙ" Дальше смотрим за тараканьими забегами
Я видел эту инфу по предоставлению ликвидности банкам. Посмотрим, даст ли ФРС выйти в рынок или нет этим деньгам? Это может закончиться междусобойчиком на уровне банков, а не потребительских рынков.
Кто то дроп арбитрума получил? Сколько акков прошло? Какие мнения будут по цене за листинг? Не буду оригинален - ниже доллара буду холдить на той же GMX. ИМХО выглядит посильнее оптимизма, а у того цена была 2,5. Ниже 0,5 буду потихоньку выкупать частями, цена у фондов была 0,2.
Продолжаем пилить зксинк, старкнет. Сегодня будет какая то обьява по ацтеку. Ну и надо проверить арбитрум нова, может там за активности что то причитаться будет.
lrs7719 написав:Кто то дроп арбитрума получил? Сколько акков прошло? Какие мнения будут по цене за листинг? Не буду оригинален - ниже доллара буду холдить на той же GMX. ИМХО выглядит посильнее оптимизма, а у того цена была 2,5. Ниже 0,5 буду потихоньку выкупать частями, цена у фондов была 0,2.
Продолжаем пилить зксинк, старкнет. Сегодня будет какая то обьява по ацтеку. Ну и надо проверить арбитрум нова, может там за активности что то причитаться будет.
lrs7719 написав:Кто то дроп арбитрума получил? Сколько акков прошло? Какие мнения будут по цене за листинг? Не буду оригинален - ниже доллара буду холдить на той же GMX. ИМХО выглядит посильнее оптимизма, а у того цена была 2,5. Ниже 0,5 буду потихоньку выкупать частями, цена у фондов была 0,2.
Продолжаем пилить зксинк, старкнет. Сегодня будет какая то обьява по ацтеку. Ну и надо проверить арбитрум нова, может там за активности что то причитаться будет.
Всем хорошего дня.
На каком языке это написано?
на криптотрейдерском, а что там непонятно? дроп = аирдроп , остальное как у всех
на криптотрейдерском, а что там непонятно? дроп = аирдроп , остальное как у всех
Участовал?
Трейдинг здесь ни при чём.Это другой вид занятий криптой.Цель конечна одна - заработать.Я не участвую и не слежу за подобным.Круг интересов не позволяет охватить всё.Для себя определился с определённой стратегией и задачами, а больше не тяну. ПС в сети много сообщений о каких то мутных раздачах, кто в теме нужно быть осторожным.