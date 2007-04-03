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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 бер, 2023 19:06
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Игорь
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:34
airmax78 написав:
Какая-то параллельная реальность. Неужели кто-то за всем этим следит и еще и зарабатывать пытается?
Кто это сделал основным источником заработка - те и "пилят"...я побаловался, но даже с кучей свободного времени-не проникся...много пустой работы, я так не могу
если за мое время могут не заплатить - я его тратить не стану
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Rack
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