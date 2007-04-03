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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3237323832393240
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:06

  airmax78 написав:Я не вовремя инвестировал, да. Но это на горизонте 1 года. На горизонте 10 лет - 58000 за биткоин - вообще ни о чем.

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  airmax78 написав:На каком языке это написано?

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Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:34

  airmax78 написав:Какая-то параллельная реальность. Неужели кто-то за всем этим следит и еще и зарабатывать пытается?

Кто это сделал основным источником заработка - те и "пилят"...я побаловался, но даже с кучей свободного времени-не проникся...много пустой работы, я так не могу :mrgreen: если за мое время могут не заплатить - я его тратить не стану :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:52

А куди це Хриплий полетів :roll:
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