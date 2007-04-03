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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 бер, 2023 19:06
Додано: Вів 21 бер, 2023 19:34
Кто это сделал основным источником заработка - те и "пилят"...я побаловался, но даже с кучей свободного времени-не проникся...много пустой работы, я так не могу если за мое время могут не заплатить - я его тратить не стану
Додано: Вів 21 бер, 2023 23:38
Нейролингвистического программирования
А Вам не понятно потому,что Ваши познания в данной концепции не мотивируют значениям парадоксальных эмоций и с точки зрения банальной эрудиции весь цинизм ваших помыслов в данной плоскости равен парадоксальным иллюзиям влияющим на абстрактевизм восприятия криптовалютного рынка в частности. Но в то же время с точки зpeния дeдyкции,индyкции и мoзгoвoй пpoдyкции Вы не совсем кoмпeтeнтны в этoм вoпpoce, пocкoлькy кaждый пeccимиcтичecки нacтpoeнный индивидyyм кaтacтpoфичecки мoдифициpyeт aбcтpaкции peaльнoгo cyбъeктивизмa
Додано: Сер 22 бер, 2023 16:30
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