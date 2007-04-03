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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3237323832393240
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:06

  airmax78 написав:Я не вовремя инвестировал, да. Но это на горизонте 1 года. На горизонте 10 лет - 58000 за биткоин - вообще ни о чем.

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  airmax78 написав:На каком языке это написано?

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Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:34

  airmax78 написав:Какая-то параллельная реальность. Неужели кто-то за всем этим следит и еще и зарабатывать пытается?

Кто это сделал основным источником заработка - те и "пилят"...я побаловался, но даже с кучей свободного времени-не проникся...много пустой работы, я так не могу :mrgreen: если за мое время могут не заплатить - я его тратить не стану :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:52

А куди це Хриплий полетів :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:38

  airmax78 написав:На каком языке это написано?


Нейролингвистического программирования :lol:
А Вам не понятно потому,что Ваши познания в данной концепции не мотивируют значениям парадоксальных эмоций и с точки зрения банальной эрудиции весь цинизм ваших помыслов в данной плоскости равен парадоксальным иллюзиям влияющим на абстрактевизм восприятия криптовалютного рынка в частности. Но в то же время с точки зpeния дeдyкции,индyкции и мoзгoвoй пpoдyкции Вы не совсем кoмпeтeнтны в этoм вoпpoce, пocкoлькy кaждый пeccимиcтичecки нacтpoeнный индивидyyм кaтacтpoфичecки мoдифициpyeт aбcтpaкции peaльнoгo cyбъeктивизмa :idea: :D
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:30

  Amethyst написав:А куди це Хриплий полетів :roll:

по риплу дж в телеге накатал и ильюха с неделю-две взад в него заходил, собирался на выход на 0.49
чик
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:54

  чик написав:
  Amethyst написав:А куди це Хриплий полетів :roll:

по риплу дж в телеге накатал и ильюха с неделю-две взад в него заходил, собирался на выход на 0.49

Я вылетел на 0.4195
Вот думаю влезть на 0.43+
Или уже ниже не будет на седня-завтра под ФРС? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:53

Amethyst

надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:14

Ёоо, я рад новому чипиндосу :)
И он козак, то за поребриком казаки :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:26

  Amethyst написав:Ёоо, я рад новому чипиндосу :)
И он козак, а то за поребриком казаки :)


не согласен )

кОзак - українською
кАзак - на русском

українською буде і запорізькі кОзаки і кубанські кОзаки
на русском будет и запорожские кАзаки и кубанские кАзаки

Так что, до поребрика или за поребриком они находятся не имеет значения. Поскольку пост был написанный на русском языке то и было указано "казак". Да и в Калифорнию наш ка(о)зак судя по всему как раз и перебрался транзитом через поребрик.
IMPRINTER
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