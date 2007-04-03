продал чуток па 0.45 и немного влез апять. можно вже в прибыль закрыть, но попробую подержать пока...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:44
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:59
Перевод имен собственных определяет только традиция и ничего более - вы же не говорите Дойчланд, а Германия/Німеччина (переводя), но при этом говорите Гринландия (не переводя). Вену (Відень) не називаете ж Вьен. Хрещатик на русском языке - Крещатик, так же как и Шанз-Элизе и на украинском и на русском - Елисейские поля. Точно также как есть традиция перевода имен именно в паре украинский/русский: Николай/Микола, Сергій/Сергей, Владимир/Володимир и т.п. В других парах языков такой традиции перевода на адаптированное имя нет и поэтому Байден у нас Джозеф, а не Иосиф, а Буш - Джордж сраный ковбой (а не Георгий) ЦРУ вы переводите и не говорите же СиАйЭй, а НАТО - нет, хотя как бы должны были говорить ОСАД (Организация североатлантического договора). Почему? - просто такая традиция закрепилась и не более. Не ищите тут никаких правил или аналогий - их не существует, относительно каждого имени собственного есть своя отдельная традиция его употребления в каждом языке.
p/s/
я ориентируюсь на мнения:
для украинского языка - Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
для русского языка - Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
и на академические словари, а не на доморощенных мовознавцев, публикующие сомнительнее статьи с личной точной зрения )
p/s-2 предлагаю мовний срач не продолжать )
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:59
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:05
Amethyst
взял немного и альты своё ешо покажут, а мечты про 30 видимо пока тоже откладываются...
таки ташник мал рацу открыв шорт.
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:15
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Идём униз
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