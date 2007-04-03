Додано: Сер 22 бер, 2023 18:59

Amethyst написав: IMPRINTER написав: не согласен )



кОзак - українською

кАзак - на русском не согласен )кОзак - українськоюкАзак - на русском Ні, український козак і на русском і українською пишиться однаково. Это самоназвание, его можно только транслитом передавать. Так же как и Хрещатык (имя собственное).

Однако русские его под себя перекрутили

Думаю, новий міносвіти і це підправить Ні, український козак і на русском і українською пишиться однаково. Это самоназвание, его можно только транслитом передавать. Так же как и Хрещатык (имя собственное).Однако русские его под себя перекрутилиДумаю, новий міносвіти і це підправить

сраный ковбой

Перевод имен собственных определяет только традиция и ничего более - вы же не говорите Дойчланд, а Германия/Німеччина (переводя), но при этом говорите Гринландия (не переводя). Вену (Відень) не називаете ж Вьен. Хрещатик на русском языке - Крещатик, так же как и Шанз-Элизе и на украинском и на русском - Елисейские поля. Точно также как есть традиция перевода имен именно в паре украинский/русский: Николай/Микола, Сергій/Сергей, Владимир/Володимир и т.п. В других парах языков такой традиции перевода на адаптированное имя нет и поэтому Байден у нас Джозеф, а не Иосиф, а Буш - Джордж(а не Георгий)ЦРУ вы переводите и не говорите же СиАйЭй, а НАТО - нет, хотя как бы должны были говорить ОСАД (Организация североатлантического договора). Почему? - просто такая традиция закрепилась и не более. Не ищите тут никаких правил или аналогий - их не существует, относительно каждого имени собственного есть своя отдельная традиция его употребления в каждом языке.p/s/я ориентируюсь на мнения:для украинского языка - Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН Українидля русского языка - Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАНи на академические словари, а не на доморощенных мовознавцев, публикующие сомнительнее статьи с личной точной зрения )p/s-2 предлагаю мовний срач не продолжать )