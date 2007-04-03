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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:44
Amethyst написав:
Я вылетел на 0.4195
Вот думаю влезть на 0.43+
Или уже ниже не будет на седня-завтра под ФРС?
продал чуток па 0.45 и немного влез апять. можно вже в прибыль закрыть, но попробую подержать пока...
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чик
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Додано: Сер 22 бер, 2023 18:59
Amethyst написав: IMPRINTER написав:
не согласен )
кОзак - українською
кАзак - на русском
Ні, український козак і на русском і українською пишиться однаково. Это самоназвание, его можно только транслитом передавать. Так же как и Хрещатык (имя собственное).
Однако русские его под себя перекрутили
Думаю, новий міносвіти і це підправить
Перевод имен собственных определяет только традиция и ничего более - вы же не говорите Дойчланд, а Германия/Німеччина (переводя), но при этом говорите Гринландия (не переводя). Вену (Відень) не називаете ж Вьен. Хрещатик на русском языке - Крещатик, так же как и Шанз-Элизе и на украинском и на русском - Елисейские поля. Точно также как есть традиция перевода имен именно в паре украинский/русский: Николай/Микола, Сергій/Сергей, Владимир/Володимир и т.п. В других парах языков такой традиции перевода на адаптированное имя нет и поэтому Байден у нас Джозеф, а не Иосиф, а Буш - Джордж сраный ковбой
(а не Георгий)
ЦРУ вы переводите и не говорите же СиАйЭй, а НАТО - нет, хотя как бы должны были говорить ОСАД (Организация североатлантического договора). Почему? - просто такая традиция закрепилась и не более. Не ищите тут никаких правил или аналогий - их не существует, относительно каждого имени собственного есть своя отдельная традиция его употребления в каждом языке.
p/s/
я ориентируюсь на мнения:
для украинского языка - Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
для русского языка - Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
и на академические словари, а не на доморощенных мовознавцев, публикующие сомнительнее статьи с личной точной зрения )
p/s-2 предлагаю мовний срач не продолжать )
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:59
чик написав: Amethyst написав:
Я вылетел на 0.4195
Вот думаю влезть на 0.43+
Или уже ниже не будет на седня-завтра под ФРС?
продал чуток па 0.45 и немного влез апять. можно вже в прибыль закрыть, но попробую подержать пока...
Нее, я батона подкупил, как-то он более предсказуем
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:05
Amethyst
взял немного и альты своё ешо покажут, а мечты про 30 видимо пока тоже откладываются...
таки ташник мал рацу открыв шорт.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:15
Идём униз
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Додано: Чет 23 бер, 2023 01:44
IMPRINTER написав:
надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.
Я тимчасово випав з криптосвіту, поки побутовими справами займаюся.
Amethyst написав:
Ёоо, я рад новому чипиндосу
И он козак, то за поребриком казаки
Привіт, батько!
Привіт козакам і козачкам!
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Додано: Чет 23 бер, 2023 03:12
Вас тут уже несколько раз отпели и похронили!))
А вы в солнечной стране, как я понял)
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Чукча2
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Додано: Чет 23 бер, 2023 03:42
Чукча2 написав:
Вас тут уже несколько раз отпели и похронили!))
А вы в солнечной стране, как я понял)
Ага. Житиму довго.
Одружився і чекаю народження дівчинки.
Тому і випав з форумного життя.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 04:21
Поздравляю!;)
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