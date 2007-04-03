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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3239324032413242
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:10

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.


Я тимчасово випав з криптосвіту, поки побутовими справами займаюся. :P

  Amethyst написав:Ёоо, я рад новому чипиндосу :)
И он козак, то за поребриком казаки :)

Привіт, батько! :) Привіт козакам і козачкам!

Росказуйте як вибрались з Донецьку і взагалі, де ви зараз?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:12

  IMPRINTER написав:Amethyst

надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.

Пльооооооо... Отписываюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:12

А как вы думали, кому Видень , кому Калифорния, кому смерть в бою…каждому свое
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:27

Будет Калифорнийский Козак, дочку же надо на ноги поставить
Чукча2
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