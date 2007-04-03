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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:10
Козак-характерник написав: IMPRINTER написав:
надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.
Я тимчасово випав з криптосвіту, поки побутовими справами займаюся.
Amethyst написав:
Ёоо, я рад новому чипиндосу
И он козак, то за поребриком казаки
Привіт, батько!
Привіт козакам і козачкам!
Росказуйте як вибрались з Донецьку і взагалі, де ви зараз?
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Додано: Чет 23 бер, 2023 15:12
IMPRINTER написав:Amethyst
надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.
Пльооооооо... Отписываюсь.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 16:12
А как вы думали, кому Видень , кому Калифорния, кому смерть в бою…каждому свое
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Додано: Чет 23 бер, 2023 16:27
Будет Калифорнийский Козак, дочку же надо на ноги поставить
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