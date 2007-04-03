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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3239324032413242
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:10

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.


Я тимчасово випав з криптосвіту, поки побутовими справами займаюся. :P

  Amethyst написав:Ёоо, я рад новому чипиндосу :)
И он козак, то за поребриком казаки :)

Привіт, батько! :) Привіт козакам і козачкам!

Росказуйте як вибрались з Донецьку і взагалі, де ви зараз?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:12

  IMPRINTER написав:Amethyst

надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.

Пльооооооо... Отписываюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:12

А как вы думали, кому Видень , кому Калифорния, кому смерть в бою…каждому свое
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:27

Будет Калифорнийский Козак, дочку же надо на ноги поставить
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:11

  чик написав:Amethyst

таки ташник мал рацу открыв шорт.


Как твой ташник тебе уже мозги запудрил :( Если он открыл шорт, то с какого уровня и где его тейк-профит, где стоп.Вот тогда и можно будет что то сказать, мал ли он рацу.А биток таких ташников отимел и вниз не пашёл :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:13

Козак-характерник

Куме, привет и от меня, рад тебя видеть.Давай в теме коротко расскажи о своих похождениях и дальнейших планах.Но умеренно, т к не место для курилки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:20

  spacemachine написав:Кучинелли, хай
Подскажи, что думаешь про TWT щас? канал красивый, скоро выход за косую, цена около 1-1.1$ выглядит очень привлекательно.
Но фундамент на ближайшие месяцы для меня непонятен - предполагаю, что банан сфокусирован сейчас на чем-то более важном, стейбл у них забрали, лаунчпады скоро пора запускать да и вообще готовить площадку на след. забег.
С другой стороны, на недавнем проливе твт укололи и тут же дали возврат на 30%, + монета была сильнейшим активом на всей медвежке, значит проект все еще важен. Мб слышал какую-то инфу по монетке?


Привет, и тебя рад видеть, давно не общались.По ТВТ ситуация в моих источниках неоднозначная.Есть опасения насчёт в целом бинанса, как и остальных бирж.Сек давит очень сильно.Поэтому и ТВТ уже не такой хайповый.По грфику ещё хуже.Там отрисовались 5 волн вверх, теперь абс коррекция напрашивается.Но конечно всегда могут случаться расширения волн, тут уж никто не знает.Но я опираясь на график и пару хороших источников ставлю на снижение.По фибам оно может упасть аж до 0,3 :shock: Со временем, конечно.
Кучинелли
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