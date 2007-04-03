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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:10
Козак-характерник написав: IMPRINTER написав:
надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.
Я тимчасово випав з криптосвіту, поки побутовими справами займаюся.
Amethyst написав:
Ёоо, я рад новому чипиндосу
И он козак, то за поребриком казаки
Привіт, батько!
Привіт козакам і козачкам!
Росказуйте як вибрались з Донецьку і взагалі, де ви зараз?
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airmax78
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Додано: Чет 23 бер, 2023 15:12
IMPRINTER написав:Amethyst
надо у казака спросить думку - он объявился )
теперь житель Калифорнии и ближе до Пауэлла.
Пльооооооо... Отписываюсь.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 16:12
А как вы думали, кому Видень , кому Калифорния, кому смерть в бою…каждому свое
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Чукча2
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Додано: Чет 23 бер, 2023 16:27
Будет Калифорнийский Козак, дочку же надо на ноги поставить
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Чукча2
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:11
чик написав:Amethyst
таки ташник мал рацу открыв шорт.
Как твой ташник тебе уже мозги запудрил
Если он открыл шорт, то с какого уровня и где его тейк-профит, где стоп.Вот тогда и можно будет что то сказать, мал ли он рацу.А биток таких ташников отимел и вниз не пашёл
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Кучинелли
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:13
Козак-характерник
Куме, привет и от меня, рад тебя видеть.Давай в теме коротко расскажи о своих похождениях и дальнейших планах.Но умеренно, т к не место для курилки.
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Кучинелли
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:20
spacemachine написав:Кучинелли
, хай
Подскажи, что думаешь про TWT щас? канал красивый, скоро выход за косую, цена около 1-1.1$ выглядит очень
привлекательно.
Но фундамент на ближайшие месяцы для меня непонятен - предполагаю, что банан сфокусирован сейчас на чем-то более важном, стейбл у них забрали, лаунчпады скоро пора запускать да и вообще готовить площадку на след. забег.
С другой стороны, на недавнем проливе твт укололи и тут же дали возврат на 30%, + монета была сильнейшим активом на всей медвежке, значит проект все еще важен. Мб слышал какую-то инфу по монетке?
Привет, и тебя рад видеть, давно не общались.По ТВТ ситуация в моих источниках неоднозначная.Есть опасения насчёт в целом бинанса, как и остальных бирж.Сек давит очень сильно.Поэтому и ТВТ уже не такой хайповый.По грфику ещё хуже.Там отрисовались 5 волн вверх, теперь абс коррекция напрашивается.Но конечно всегда могут случаться расширения волн, тут уж никто не знает.Но я опираясь на график и пару хороших источников ставлю на снижение.По фибам оно может упасть аж до 0,3
Со временем, конечно.
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Кучинелли
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