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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3241324232433244>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:15

  Чукча2 написав:А как вы думали, кому Видень , кому Калифорния, кому смерть в бою…каждому свое

Відень - місце тимчасової евакуації. Каліфорнія - місце перманентної еміграції. Принципова різниця.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:ташник 3 варианта рассматривал...


напоминаю - это называется пойдёт вправо
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:19

Кучинелли
у него спецвидео па манименеджменту, которое рекомендует всем новичкам. у него такая манера торговать, любит шортить - каждому своё. давно уровень 28100 указывал - считает с ним ешо не разобрались толком. мне дж интереснее + илья с этим, а решаю сам шо с этим делать.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Как з@ебал@ эта крипта :)
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:43

  Rack написав:Как з@ебал@ эта крипта :)
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).

Та забейте
От Зебра сказал 48, значит ждем 48. Я даж на 43-44 сольюсь.
А до этого чуток пограюсь с батоном, хриплым и соланой :)
А Деда с Кефиром будут ждать своих 48 :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:56

  Amethyst написав:
  Rack написав:Как з@ебал@ эта крипта :)
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).

Та забейте
От Зебра сказал 48, значит ждем 48. Я даж на 43-44 сольюсь.
А до этого чуток пограюсь с батоном, хриплым и соланой :)
А Деда с Кефиром будут ждать своих 48 :)

100куе - первый уровень на котором можно подумать о том, чтобы фиксировать прибыль. Все что меньше - мышиная возня.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:18

  чик написав:Кучинелли
у него спецвидео па манименеджменту, которое рекомендует всем новичкам. у него такая манера торговать, любит шортить - каждому своё. давно уровень 28100 указывал - считает с ним ешо не разобрались толком. мне дж интереснее + илья с этим, а решаю сам шо с этим делать.


Конечно, и я также как ты, масса информации, и из неё по своим соображениям выбираю вариант.Просто уже по опыту, люди кот предлагают обучение,обычно зарабатывают именно на этом, а не на своих сделках.Пойми, что манименеджмент вообще соблюдает из ВСЕХ кого я знаю только ДЖ.Т е ты входить должен на такую сумму. чтобы при стопе получить убыток 1% от депозита.Это как бы утрирую - на 5 копеек нужно входить в неопределённых спорных ситуациях.А оно того стоит :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:100куе - первый уровень на котором можно подумать о том, чтобы фиксировать прибыль. Все что меньше - мышиная возня.


В твоих словах есть огромный позитив.Когда будет 100К, то наверняка мы будем жить мирной жизнью...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:21

Amethyst
для меня это игра на деньги. просто фиксю прибыль и по новой. вчера биток с риплом частично, сегодня лайт с дашкой - главное не в минус...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Rack написав:не напрасно я столько лет обходил ее стороной


Ну ты конечно прогадал.Из твоих же слов следует, что СТОЛЬКО лет назад можно было купить ...ну скажем я помню эфириум по 3 и биток по 600. :)
Кучинелли
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