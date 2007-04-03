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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:15
Чукча2 написав:
А как вы думали, кому Видень , кому Калифорния, кому смерть в бою…каждому свое
Відень - місце тимчасової евакуації. Каліфорнія - місце перманентної еміграції. Принципова різниця.
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airmax78
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:15
чик написав:
ташник 3 варианта рассматривал...
напоминаю - это называется пойдёт вправо
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Кучинелли
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:19
Кучинелли
у него спецвидео па манименеджменту, которое рекомендует всем новичкам. у него такая манера торговать, любит шортить - каждому своё. давно уровень 28100 указывал - считает с ним ешо не разобрались толком. мне дж интереснее + илья с этим, а решаю сам шо с этим делать.
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чик
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:29
Как з@ебал@ эта крипта
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).
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Rack
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:43
Rack написав:
Как з@ебал@ эта крипта
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).
Та забейте
От Зебра сказал 48, значит ждем 48. Я даж на 43-44 сольюсь.
А до этого чуток пограюсь с батоном, хриплым и соланой
А Деда с Кефиром будут ждать своих 48
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Amethyst
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:56
Amethyst написав: Rack написав:
Как з@ебал@ эта крипта
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).
Та забейте
От Зебра сказал 48, значит ждем 48. Я даж на 43-44 сольюсь.
А до этого чуток пограюсь с батоном, хриплым и соланой
А Деда с Кефиром будут ждать своих 48
100куе - первый уровень на котором можно подумать о том, чтобы фиксировать прибыль. Все что меньше - мышиная возня.
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airmax78
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Додано: Чет 23 бер, 2023 19:18
чик написав:Кучинелли
у него спецвидео па манименеджменту, которое рекомендует всем новичкам. у него такая манера торговать, любит шортить - каждому своё. давно уровень 28100 указывал - считает с ним ешо не разобрались толком. мне дж интереснее + илья с этим, а решаю сам шо с этим делать.
Конечно, и я также как ты, масса информации, и из неё по своим соображениям выбираю вариант.Просто уже по опыту, люди кот предлагают обучение,обычно зарабатывают именно на этом, а не на своих сделках.Пойми, что манименеджмент вообще соблюдает из ВСЕХ кого я знаю только ДЖ.Т е ты входить должен на такую сумму. чтобы при стопе получить убыток 1% от депозита.Это как бы утрирую - на 5 копеек нужно входить в неопределённых спорных ситуациях.А оно того стоит
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Кучинелли
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Додано: Чет 23 бер, 2023 19:20
airmax78 написав:
100куе - первый уровень на котором можно подумать о том, чтобы фиксировать прибыль. Все что меньше - мышиная возня.
В твоих словах есть огромный позитив.Когда будет 100К, то наверняка мы будем жить мирной жизнью...
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Кучинелли
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Додано: Чет 23 бер, 2023 19:21
Amethyst
для меня это игра на деньги. просто фиксю прибыль и по новой. вчера биток с риплом частично, сегодня лайт с дашкой - главное не в минус...
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чик
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Додано: Чет 23 бер, 2023 19:22
Rack написав:
не напрасно я столько лет обходил ее стороной
Ну ты конечно прогадал.Из твоих же слов следует, что СТОЛЬКО лет назад можно было купить ...ну скажем я помню эфириум по 3 и биток по 600.
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