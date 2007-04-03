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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3241324232433244
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:24

Сейчас кстати интересный момент.Если это двойная вершина. то точно поршень в одно место будет.Или как уже не раз писал - растяжение волны.
Кучинелли
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