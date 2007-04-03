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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3241324232433244
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:24

Сейчас кстати интересный момент.Если это двойная вершина. то точно поршень в одно место будет.Или как уже не раз писал - растяжение волны.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:42

Кучинелли
трейдер-интрадейщик и неплохой ташник. заранее грит от каких уровней будет шортить или логовать и не скрывает, когда попадает. рискменеджмент блюдёт, стопы ставить умеет. больше 18.5т. подписчиков, думаю в основном начинающих или таких, как я, которые сами не хотят глыбоко вникать и пытаются опираться на более опытных. он уже закрыл весь свой лонг от 19500, а илья ждёт роста дальше, бо много взял в инвестчасть па 22.
сча да, если уйдём выше предыдущих хаёв 32 видимо гарантированно, но манипуль тоже это бачит - жуём дальше...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:19

чик

Ты когда ссылался на ташника, я посмотрел...и ничего особенного не увидел.Ругать не хочу, но и хвалить не за что.Всё как обычно - вправо.Ценность представляют те, кто выбирает только один вариант, обосновывает его.Да, они могут проиграть.Но в том и прелесть. что это будет правда, а не изворот - типа яжеговорил.Говорят все они так. что всегда якобы угадывают.И твой растягивал шорт аж почти до 20.Я ж говорю - пусть скажет начальный уровень, тейк и стоп.Станет ясно, где он прав где нет.И на спуске едва коснулись самой начальной зоны.Ну я к чему. к тому что пользы то и нет.Ну может быть и так и сяк.так ты и сам так сможешь :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:31

  Кучинелли написав:
  Rack написав:не напрасно я столько лет обходил ее стороной


Ну ты конечно прогадал.Из твоих же слов следует, что СТОЛЬКО лет назад можно было купить ...ну скажем я помню эфириум по 3 и биток по 600. :)

Я помню биток па100. Смеялся над той ценой, глядя на исторический график.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:47

Кучинелли
та эти коляки маляки детсадовские не смотрю - мотаю, так я точняк смогу намалевать :) это ж не дж. сравниваю мнения и прихожу к какому то среднему знаменателю :roll:
чик
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