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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 бер, 2023 19:24
Сейчас кстати интересный момент.Если это двойная вершина. то точно поршень в одно место будет.Или как уже не раз писал - растяжение волны.
Додано: Чет 23 бер, 2023 19:42
Кучинелли
трейдер-интрадейщик и неплохой ташник. заранее грит от каких уровней будет шортить или логовать и не скрывает, когда попадает. рискменеджмент блюдёт, стопы ставить умеет. больше 18.5т. подписчиков, думаю в основном начинающих или таких, как я, которые сами не хотят глыбоко вникать и пытаются опираться на более опытных. он уже закрыл весь свой лонг от 19500, а илья ждёт роста дальше, бо много взял в инвестчасть па 22.
сча да, если уйдём выше предыдущих хаёв 32 видимо гарантированно, но манипуль тоже это бачит - жуём дальше...
Додано: Чет 23 бер, 2023 20:19
чик
Ты когда ссылался на ташника, я посмотрел...и ничего особенного не увидел.Ругать не хочу, но и хвалить не за что.Всё как обычно - вправо.Ценность представляют те, кто выбирает только один вариант, обосновывает его.Да, они могут проиграть.Но в том и прелесть. что это будет правда, а не изворот - типа яжеговорил.Говорят все они так. что всегда якобы угадывают.И твой растягивал шорт аж почти до 20.Я ж говорю - пусть скажет начальный уровень, тейк и стоп.Станет ясно, где он прав где нет.И на спуске едва коснулись самой начальной зоны.Ну я к чему. к тому что пользы то и нет.Ну может быть и так и сяк.так ты и сам так сможешь
Додано: Чет 23 бер, 2023 20:31
Додано: Чет 23 бер, 2023 20:47
Кучинелли
та эти коляки маляки детсадовские не смотрю - мотаю, так я точняк смогу намалевать это ж не дж. сравниваю мнения и прихожу к какому то среднему знаменателю
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:30
Кстати про ДЖ.Только что он опубликовал крайний пост - ну просто приятно читать, абсолютно открытый чел, и обосновывает.И приводит стоп, тейк.Всё по честному.Да, он может ошибиться, но он тогда по РМ объявит, что трошки потерял.
Додано: Чет 23 бер, 2023 22:08
Кучинелли
ну конечно уровень аналитики и подачи инфы куда выше и обоснованней, поэтому ташником и называю молодого - у него та во главе всего, не считая фокс мажоров, а остальное временная приправа. кстати, дж уверен шо к 30 подходить бум...
Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:35
Дякую!
Всім привіт! Я в Сакраменто. Всім дякую за увагу до моєї персони. Все добре в мене. Одружився. Планую залишитися назавжди в США. Життя одне, а невідомо коли війна закінчиться. Жінка - громадянка США українського походження, тому буду тут натуралізовуватися. Сорі за флуд.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:40
З мого досвіду можу сказати, що це лудоманія ще та. Нерви і час їсть. Головне в цій справі - ризик-менеджмент. Треба робити таку ставку мінімальну, щоб запас для маневрування був величезним. Не лізти в овнокоїни, а торгувати бітком де найбільша ліквідність.
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