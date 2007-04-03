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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:55
Слушайте умных людей
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22
Энтот Пшава парень не плохой и не глупый.Смотрел его неоднократно.Но в список избранных он не попал, т к не дотягивает.Он облажался неоднократно, т к сидел в фиате до помрачения и ждал цен ниже дна битка и альтов ещё в несколько раз.ну ждёт теперь дальше.точнее недавно он что то купил, но и сразу продал, предупредил что типа мимолётно.Ну и как я уже сказал, бежит за поездом, вернее умничает и делает вид что его не поимели
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:43
Главное понять суть происходящего.
Добровольно не захотят переходить, будут разрушать систему и останется один вариант.
Очень может быть, что банкопад это начало и маховик закрутился.
Посмотрим, в этом году все прояснится.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:29
Ты раньше засранец не мог объявиться??? Мы думали,что тебя черви уже обглодали где то под Волновахой,учитывая как ты застрял на начало войны в Донецке.А Казак оказывается зря времени не терял.Поздравляю!Рад что живой.
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