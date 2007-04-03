RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3242324332443245
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:55

Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22

  Чукча2 написав:Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw


Энтот Пшава парень не плохой и не глупый.Смотрел его неоднократно.Но в список избранных он не попал, т к не дотягивает.Он облажался неоднократно, т к сидел в фиате до помрачения и ждал цен ниже дна битка и альтов ещё в несколько раз.ну ждёт теперь дальше.точнее недавно он что то купил, но и сразу продал, предупредил что типа мимолётно.Ну и как я уже сказал, бежит за поездом, вернее умничает и делает вид что его не поимели :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 30.11.17
Подякував: 182 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:43

Главное понять суть происходящего.
Добровольно не захотят переходить, будут разрушать систему и останется один вариант.
Очень может быть, что банкопад это начало и маховик закрутился.

Посмотрим, в этом году все прояснится.
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:29

  Козак-характерник написав:
  Чукча2 написав:Поздравляю!;)

Дякую! :P

  Кучинелли написав:Куме, привет и от меня, рад тебя видеть.Давай в теме коротко расскажи о своих похождениях и дальнейших планах. Но умеренно, т к не место для курилки.

Всім привіт! Я в Сакраменто. Всім дякую за увагу до моєї персони. :) Все добре в мене. Одружився. Планую залишитися назавжди в США. Життя одне, а невідомо коли війна закінчиться. Жінка - громадянка США українського походження, тому буду тут натуралізовуватися. Сорі за флуд. :oops:


Ты раньше засранец не мог объявиться??? :mrgreen: Мы думали,что тебя черви уже обглодали где то под Волновахой,учитывая как ты застрял на начало войны в Донецке.А Казак оказывается зря времени не терял.Поздравляю!Рад что живой.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 29.05.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:34

  Козак-характерник написав:
  Чукча2 написав:Поздравляю!;)

Дякую! :P

  Кучинелли написав:Куме, привет и от меня, рад тебя видеть.Давай в теме коротко расскажи о своих похождениях и дальнейших планах. Но умеренно, т к не место для курилки.

Всім привіт! Я в Сакраменто. Всім дякую за увагу до моєї персони. :) Все добре в мене. Одружився. Планую залишитися назавжди в США. Життя одне, а невідомо коли війна закінчиться. Жінка - громадянка США українського походження, тому буду тут натуралізовуватися. Сорі за флуд. :oops:

Добре що аватарку прибрав.
airmax78
 
Повідомлень: 42109
З нами з: 25.10.12
Подякував: 957 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3242324332443245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10411, 10412, 10413
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
104126 247736307
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 бер, 2023 22:59
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22892019
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 94322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3797)
25.03.2023 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.