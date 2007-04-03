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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:55
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Чукча2
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22
Энтот Пшава парень не плохой и не глупый.Смотрел его неоднократно.Но в список избранных он не попал, т к не дотягивает.Он облажался неоднократно, т к сидел в фиате до помрачения и ждал цен ниже дна битка и альтов ещё в несколько раз.ну ждёт теперь дальше.точнее недавно он что то купил, но и сразу продал, предупредил что типа мимолётно.Ну и как я уже сказал, бежит за поездом, вернее умничает и делает вид что его не поимели
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Кучинелли
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:43
Главное понять суть происходящего.
Добровольно не захотят переходить, будут разрушать систему и останется один вариант.
Очень может быть, что банкопад это начало и маховик закрутился.
Посмотрим, в этом году все прояснится.
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Чукча2
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:29
Козак-характерник написав: Чукча2 написав:
Поздравляю!;)
Дякую!
Кучинелли написав:
Куме, привет и от меня, рад тебя видеть.Давай в теме коротко расскажи о своих похождениях и дальнейших планах. Но умеренно, т к не место для курилки.
Всім привіт! Я в Сакраменто. Всім дякую за увагу до моєї персони.
Все добре в мене. Одружився. Планую залишитися назавжди в США. Життя одне, а невідомо коли війна закінчиться. Жінка - громадянка США українського походження, тому буду тут натуралізовуватися. Сорі за флуд.
Ты раньше засранец не мог объявиться???
Мы думали,что тебя черви уже обглодали где то под Волновахой,учитывая как ты застрял на начало войны в Донецке.А Казак оказывается зря времени не терял.Поздравляю!Рад что живой.
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osafly
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Додано: Суб 25 бер, 2023 22:34
Козак-характерник написав: Чукча2 написав:
Поздравляю!;)
Дякую!
Кучинелли написав:
Куме, привет и от меня, рад тебя видеть.Давай в теме коротко расскажи о своих похождениях и дальнейших планах. Но умеренно, т к не место для курилки.
Всім привіт! Я в Сакраменто. Всім дякую за увагу до моєї персони.
Все добре в мене. Одружився. Планую залишитися назавжди в США. Життя одне, а невідомо коли війна закінчиться. Жінка - громадянка США українського походження, тому буду тут натуралізовуватися. Сорі за флуд.
Добре що аватарку прибрав.
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airmax78
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