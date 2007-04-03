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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3241324232433244
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:30

  чик написав:Кучинелли
та эти коляки маляки детсадовские не смотрю - мотаю, так я точняк смогу намалевать :) это ж не дж. сравниваю мнения и прихожу к какому то среднему знаменателю :roll:


Кстати про ДЖ.Только что он опубликовал крайний пост - ну просто приятно читать, абсолютно открытый чел, и обосновывает.И приводит стоп, тейк.Всё по честному.Да, он может ошибиться, но он тогда по РМ объявит, что трошки потерял.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:08

Кучинелли
ну конечно уровень аналитики и подачи инфы куда выше и обоснованней, поэтому ташником и называю молодого - у него та во главе всего, не считая фокс мажоров, а остальное временная приправа. кстати, дж уверен шо к 30 подходить бум...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:40

  Rack написав:Как ...эта крипта :)
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).

З мого досвіду можу сказати, що це лудоманія ще та. Нерви і час їсть. Головне в цій справі - ризик-менеджмент. Треба робити таку ставку мінімальну, щоб запас для маневрування був величезним. Не лізти в овнокоїни, а торгувати бітком де найбільша ліквідність.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Подскажите, не могу разобраться. У меня на Бинанс остался HNT, они его делистят. Кроме того, HNT переходит на сеть Соланы в апреле. Вот я и думаю, куда вывести токены, чтобы потом не было проблем в связи с этим переходом? Или лучше дождаться апреля и потом уже выводить?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:55

Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22

  Чукча2 написав:Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw


Энтот Пшава парень не плохой и не глупый.Смотрел его неоднократно.Но в список избранных он не попал, т к не дотягивает.Он облажался неоднократно, т к сидел в фиате до помрачения и ждал цен ниже дна битка и альтов ещё в несколько раз.ну ждёт теперь дальше.точнее недавно он что то купил, но и сразу продал, предупредил что типа мимолётно.Ну и как я уже сказал, бежит за поездом, вернее умничает и делает вид что его не поимели :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:43

Главное понять суть происходящего.
Добровольно не захотят переходить, будут разрушать систему и останется один вариант.
Очень может быть, что банкопад это начало и маховик закрутился.

Посмотрим, в этом году все прояснится.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:57

ishvara А что, они еще позволяют выводить?Если они не поддерживают переход, я даже не знаю что будет с токенами после него... Я вывел все на Бабит, есть еще вариант сразу на их кошелек, говорят там будет после перехода неплохой стейкинг.
Rack
 
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