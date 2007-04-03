Кстати про ДЖ.Только что он опубликовал крайний пост - ну просто приятно читать, абсолютно открытый чел, и обосновывает.И приводит стоп, тейк.Всё по честному.Да, он может ошибиться, но он тогда по РМ объявит, что трошки потерял.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:30
Кстати про ДЖ.Только что он опубликовал крайний пост - ну просто приятно читать, абсолютно открытый чел, и обосновывает.И приводит стоп, тейк.Всё по честному.Да, он может ошибиться, но он тогда по РМ объявит, что трошки потерял.
Додано: Чет 23 бер, 2023 22:08
Кучинелли
ну конечно уровень аналитики и подачи инфы куда выше и обоснованней, поэтому ташником и называю молодого - у него та во главе всего, не считая фокс мажоров, а остальное временная приправа. кстати, дж уверен шо к 30 подходить бум...
Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:40
З мого досвіду можу сказати, що це лудоманія ще та. Нерви і час їсть. Головне в цій справі - ризик-менеджмент. Треба робити таку ставку мінімальну, щоб запас для маневрування був величезним. Не лізти в овнокоїни, а торгувати бітком де найбільша ліквідність.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Подскажите, не могу разобраться. У меня на Бинанс остался HNT, они его делистят. Кроме того, HNT переходит на сеть Соланы в апреле. Вот я и думаю, куда вывести токены, чтобы потом не было проблем в связи с этим переходом? Или лучше дождаться апреля и потом уже выводить?
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:55
Слушайте умных людей
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22
Энтот Пшава парень не плохой и не глупый.Смотрел его неоднократно.Но в список избранных он не попал, т к не дотягивает.Он облажался неоднократно, т к сидел в фиате до помрачения и ждал цен ниже дна битка и альтов ещё в несколько раз.ну ждёт теперь дальше.точнее недавно он что то купил, но и сразу продал, предупредил что типа мимолётно.Ну и как я уже сказал, бежит за поездом, вернее умничает и делает вид что его не поимели
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:43
Главное понять суть происходящего.
Добровольно не захотят переходить, будут разрушать систему и останется один вариант.
Очень может быть, что банкопад это начало и маховик закрутился.
Посмотрим, в этом году все прояснится.
Додано: Нед 26 бер, 2023 14:57
ishvara А что, они еще позволяют выводить?Если они не поддерживают переход, я даже не знаю что будет с токенами после него... Я вывел все на Бабит, есть еще вариант сразу на их кошелек, говорят там будет после перехода неплохой стейкинг.
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