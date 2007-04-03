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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3241324232433244
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:30

  чик написав:Кучинелли
та эти коляки маляки детсадовские не смотрю - мотаю, так я точняк смогу намалевать :) это ж не дж. сравниваю мнения и прихожу к какому то среднему знаменателю :roll:


Кстати про ДЖ.Только что он опубликовал крайний пост - ну просто приятно читать, абсолютно открытый чел, и обосновывает.И приводит стоп, тейк.Всё по честному.Да, он может ошибиться, но он тогда по РМ объявит, что трошки потерял.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:08

Кучинелли
ну конечно уровень аналитики и подачи инфы куда выше и обоснованней, поэтому ташником и называю молодого - у него та во главе всего, не считая фокс мажоров, а остальное временная приправа. кстати, дж уверен шо к 30 подходить бум...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:40

  Rack написав:Как ...эта крипта :)
Очередной раз убеждаюсь, что не напрасно я столько лет обходил ее стороной. На минуту зазевался - и черный поршень в твоей заднице (с).

З мого досвіду можу сказати, що це лудоманія ще та. Нерви і час їсть. Головне в цій справі - ризик-менеджмент. Треба робити таку ставку мінімальну, щоб запас для маневрування був величезним. Не лізти в овнокоїни, а торгувати бітком де найбільша ліквідність.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Подскажите, не могу разобраться. У меня на Бинанс остался HNT, они его делистят. Кроме того, HNT переходит на сеть Соланы в апреле. Вот я и думаю, куда вывести токены, чтобы потом не было проблем в связи с этим переходом? Или лучше дождаться апреля и потом уже выводить?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:55

Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22

  Чукча2 написав:Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw


Энтот Пшава парень не плохой и не глупый.Смотрел его неоднократно.Но в список избранных он не попал, т к не дотягивает.Он облажался неоднократно, т к сидел в фиате до помрачения и ждал цен ниже дна битка и альтов ещё в несколько раз.ну ждёт теперь дальше.точнее недавно он что то купил, но и сразу продал, предупредил что типа мимолётно.Ну и как я уже сказал, бежит за поездом, вернее умничает и делает вид что его не поимели :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:43

Главное понять суть происходящего.
Добровольно не захотят переходить, будут разрушать систему и останется один вариант.
Очень может быть, что банкопад это начало и маховик закрутился.

Посмотрим, в этом году все прояснится.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:57

ishvara А что, они еще позволяют выводить?Если они не поддерживают переход, я даже не знаю что будет с токенами после него... Я вывел все на Бабит, есть еще вариант сразу на их кошелек, говорят там будет после перехода неплохой стейкинг.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:дж уверен шо к 30 подходить бум...

это хто писал 4дня взад
А к 30000 подходить будем, я уверен

теперь уже бриллиант и открытие шорта, а ташник в придачу к шорту открыл лонг :roll:
илья выжидает = никто нихрена не знает...
налили немного битка па 27300, доберу па 26300, если всё мимо буду ждать двадцатьпять :)
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 01:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сегодня CFTC подала неожиданную и разочаровывающую гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы сотрудничали с CFTC более двух лет.
При первичном рассмотрении оказывается, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе. Хотя мы сможем дать полный ответ только в надлежащее время, ниже мы рассмотрим несколько ключевых моментов.
Технология для обеспечения соответствия и американских блоков. Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. Binance.com стала первой глобальной (неамериканской) биржей, внедрившей обязательную программу KYC, и по сей день имеет одни из самых высоких стандартов в области KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP (включая широко используемые конечные точки VPN за пределами США), мобильному оператору, отпечаткам пальцев устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств на блокчейне, номерам бин кредитных карт и многим другим параметрам.
Мы не знаем ни одной другой компании, использующей более комплексные или более эффективные системы, чем Binance.
Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регуляторами и правоохранительными органами (LE) - в США и во всем мире. В настоящее время в команде Binance более 750 сотрудников, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали 55 000+ запросов LE и помогли US LE заморозить/арестовать более $125 млн средств только в 2022 году и $160 млн в 2023 году.
Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с американскими и другими регуляторами по всему миру.
Регистрации и лицензии. Binance.com имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире - 16 и более, и пользуется заслуженным уважением у нашего сообщества пользователей.
Торговля. Binance.com не торгует с целью получения прибыли и не "манипулирует" рынком ни при каких обстоятельствах. Binance "торгует" в нескольких ситуациях. Наши доходы выражены в криптовалюте. Время от времени нам необходимо конвертировать их для покрытия расходов в фиатные или другие криптовалюты. У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти аффилированные лица специально контролируются, чтобы не иметь больших прибылей.
Лично у меня на Binance два счета: один для Binance Card, другой для моих крипто-холдингов. Я ем наш собственный собачий корм и храню свои криптовалюты на Binance.com. Мне также необходимо время от времени конвертировать криптовалюту для оплаты личных расходов или для карты.
На Binance.com действует правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников, то есть вам не разрешается продавать монету в течение 90 дней после последней покупки, и наоборот. Это делается для того, чтобы сотрудники не могли активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, у нас есть строгие правила для тех, кто имеет доступ к частной информации, такой как детали листингов, Launchpad и т.д.. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.
Я сам строго соблюдаю эти правила. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, не зарабатывал, не маржировал и не торговал фьючерсами. Я знаю, что лучшее использование моего времени - это создание надежной платформы, которая обслуживает наших пользователей.
В Binance мы ищем полюбовные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и правительственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, зачастую более высоких, чем требуют существующие нормы. И прежде всего, мы верим в то, что всегда поступаем правильно по отношению к нашим пользователям. На этом пути к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко. Мы не уклоняемся от трудностей.

Мы благодарим вас за вашу неизменную поддержку!
CZ
Генеральный директор Binance
https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282
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