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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3242324332443245
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

на саммите большой 20тки в апреле апять будут обсуждать регулирование крипты вплоть до запрета если шо, во общем кашмарят какабычна...
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