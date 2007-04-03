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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

на саммите большой 20тки в апреле апять будут обсуждать регулирование крипты вплоть до запрета если шо, во общем кашмарят какабычна...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:20

Думаю, к 25к спустимся, возможно, чуть ниже. 30к будет, но позже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:06

  Bosstone написав:Сегодня CFTC подала неожиданную и разочаровывающую гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы сотрудничали с CFTC более двух лет.
При первичном рассмотрении оказывается, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе. Хотя мы сможем дать полный ответ только в надлежащее время, ниже мы рассмотрим несколько ключевых моментов.
Технология для обеспечения соответствия и американских блоков. Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. Binance.com стала первой глобальной (неамериканской) биржей, внедрившей обязательную программу KYC, и по сей день имеет одни из самых высоких стандартов в области KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP (включая широко используемые конечные точки VPN за пределами США), мобильному оператору, отпечаткам пальцев устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств на блокчейне, номерам бин кредитных карт и многим другим параметрам.
Мы не знаем ни одной другой компании, использующей более комплексные или более эффективные системы, чем Binance.
Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регуляторами и правоохранительными органами (LE) - в США и во всем мире. В настоящее время в команде Binance более 750 сотрудников, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали 55 000+ запросов LE и помогли US LE заморозить/арестовать более $125 млн средств только в 2022 году и $160 млн в 2023 году.
Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с американскими и другими регуляторами по всему миру.
Регистрации и лицензии. Binance.com имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире - 16 и более, и пользуется заслуженным уважением у нашего сообщества пользователей.
Торговля. Binance.com не торгует с целью получения прибыли и не "манипулирует" рынком ни при каких обстоятельствах. Binance "торгует" в нескольких ситуациях. Наши доходы выражены в криптовалюте. Время от времени нам необходимо конвертировать их для покрытия расходов в фиатные или другие криптовалюты. У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти аффилированные лица специально контролируются, чтобы не иметь больших прибылей.
Лично у меня на Binance два счета: один для Binance Card, другой для моих крипто-холдингов. Я ем наш собственный собачий корм и храню свои криптовалюты на Binance.com. Мне также необходимо время от времени конвертировать криптовалюту для оплаты личных расходов или для карты.
На Binance.com действует правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников, то есть вам не разрешается продавать монету в течение 90 дней после последней покупки, и наоборот. Это делается для того, чтобы сотрудники не могли активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, у нас есть строгие правила для тех, кто имеет доступ к частной информации, такой как детали листингов, Launchpad и т.д.. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.
Я сам строго соблюдаю эти правила. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, не зарабатывал, не маржировал и не торговал фьючерсами. Я знаю, что лучшее использование моего времени - это создание надежной платформы, которая обслуживает наших пользователей.
В Binance мы ищем полюбовные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и правительственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, зачастую более высоких, чем требуют существующие нормы. И прежде всего, мы верим в то, что всегда поступаем правильно по отношению к нашим пользователям. На этом пути к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко. Мы не уклоняемся от трудностей.

Мы благодарим вас за вашу неизменную поддержку!
CZ
Генеральный директор Binance
https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282

P2P - это врата в ад, которые они держат открытыми. Правда там не они за AML/CFT отвечают, а банки обслуживающие P2P барыг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:30к будет, но позже.

собственно, тогда пусть падает. чуток меньше-больше всё одно заработаем...
Инсайдеры вывели с Бинанса 850 млн в крипте за 12 часов до подачи иска. Ребятки из Белого Дома таки чутка приторговывают на Бинансе. Поскольку инсайдерская инфа быстро попала в нужные руки. В целом, за полсуток до подачи иска с бирж вывели 1,5 млрд. Половину — с Бинанса. После подачи иска вывели еще 240 млн. Общий остаток на платформе 63,36 млрд.
за достоверность не ручаюсь, с чата скопипастил...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:28

славнозвісна кантора - мікростратегія
докупила майже 6500 бтц за останній місяць

сумарна кількість на балансі - 138,955 BTC
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:41

greenozon
MicroStrategy могут продавать по 1 BTC каждый час и каждый день в течение 15 лет — в компании все равно останутся BTC.

После последней покупки, на балансе MicroStrategy 138 955 BTC, приобретенных по средней цене $29 817 за BTC.


А также MicroStrategy погасила кредит Silvergate на сумму $205 млн с дисконтом 22%
Игорь
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