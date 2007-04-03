Bosstone написав:

Сегодня CFTC подала неожиданную и разочаровывающую гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы сотрудничали с CFTC более двух лет.При первичном рассмотрении оказывается, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе. Хотя мы сможем дать полный ответ только в надлежащее время, ниже мы рассмотрим несколько ключевых моментов.Технология для обеспечения соответствия и американских блоков. Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. Binance.com стала первой глобальной (неамериканской) биржей, внедрившей обязательную программу KYC, и по сей день имеет одни из самых высоких стандартов в области KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP (включая широко используемые конечные точки VPN за пределами США), мобильному оператору, отпечаткам пальцев устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств на блокчейне, номерам бин кредитных карт и многим другим параметрам.Мы не знаем ни одной другой компании, использующей более комплексные или более эффективные системы, чем Binance.Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регуляторами и правоохранительными органами (LE) - в США и во всем мире. В настоящее время в команде Binance более 750 сотрудников, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали 55 000+ запросов LE и помогли US LE заморозить/арестовать более $125 млн средств только в 2022 году и $160 млн в 2023 году.Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с американскими и другими регуляторами по всему миру.Регистрации и лицензии. Binance.com имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире - 16 и более, и пользуется заслуженным уважением у нашего сообщества пользователей.Торговля. Binance.com не торгует с целью получения прибыли и не "манипулирует" рынком ни при каких обстоятельствах. Binance "торгует" в нескольких ситуациях. Наши доходы выражены в криптовалюте. Время от времени нам необходимо конвертировать их для покрытия расходов в фиатные или другие криптовалюты. У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти аффилированные лица специально контролируются, чтобы не иметь больших прибылей.Лично у меня на Binance два счета: один для Binance Card, другой для моих крипто-холдингов. Я ем наш собственный собачий корм и храню свои криптовалюты на Binance.com. Мне также необходимо время от времени конвертировать криптовалюту для оплаты личных расходов или для карты.На Binance.com действует правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников, то есть вам не разрешается продавать монету в течение 90 дней после последней покупки, и наоборот. Это делается для того, чтобы сотрудники не могли активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, у нас есть строгие правила для тех, кто имеет доступ к частной информации, такой как детали листингов, Launchpad и т.д.. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.Я сам строго соблюдаю эти правила. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, не зарабатывал, не маржировал и не торговал фьючерсами. Я знаю, что лучшее использование моего времени - это создание надежной платформы, которая обслуживает наших пользователей.В Binance мы ищем полюбовные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и правительственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, зачастую более высоких, чем требуют существующие нормы. И прежде всего, мы верим в то, что всегда поступаем правильно по отношению к нашим пользователям. На этом пути к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко. Мы не уклоняемся от трудностей.Мы благодарим вас за вашу неизменную поддержку!CZГенеральный директор Binance