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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3243324432453246
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

вчера продал, то шо налили па 27300 и апять налили, но па 27900 :(
чик
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