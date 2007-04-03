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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
вчера продал, то шо налили па 27300 и апять налили, но па 27900
Додано: Суб 01 кві, 2023 20:15
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
а на форуме есть тема обсуждения майнинга а не торговли?
Додано: Суб 01 кві, 2023 21:06
Додано: Суб 01 кві, 2023 21:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
а поговорить?
хотя бы о разном оборудовании для майнинга - что лучше что хуже.
Додано: Суб 01 кві, 2023 21:31
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