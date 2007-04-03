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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3243324432453246
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

вчера продал, то шо налили па 27300 и апять налили, но па 27900 :(
чик
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а на форуме есть тема обсуждения майнинга а не торговли? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:06

  mephala написав:а на форуме есть тема обсуждения майнинга а не торговли? :mrgreen:

А что там обсуждать? Кто хочет, тот майнит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а поговорить?
хотя бы о разном оборудовании для майнинга - что лучше что хуже.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:31

  mephala написав:а поговорить?
хотя бы о разном оборудовании для майнинга - что лучше что хуже.

Какой майнинг во время войны?
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  #<1 ... 3243324432453246
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