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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:31
вчера продал, то шо налили па 27300 и апять налили, но па 27900
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чик
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:15
а на форуме есть тема обсуждения майнинга а не торговли?
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mephala
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:24
а поговорить?
хотя бы о разном оборудовании для майнинга - что лучше что хуже.
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mephala
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:31
mephala написав:
а поговорить?
хотя бы о разном оборудовании для майнинга - что лучше что хуже.
Какой майнинг во время войны?
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airmax78
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:51
airmax78 написав: mephala написав:
а поговорить?
хотя бы о разном оборудовании для майнинга - что лучше что хуже.
Какой майнинг во время войны?
и вчем вы видите невозможность майнинга во время войны?
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mephala
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Vic
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