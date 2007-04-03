RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3244324532463247
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:55

  J написав:
  mephala написав:добыча будет в минус на оборудовнии двухлетней давности.

ну вот и обсудили-поговорили)

Зображення



special for airmax78 :wink:

Зображення
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5408 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3244324532463247
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10433, 10434, 10435
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
104342 247872086
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 15:20
Василь-Рівне
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22893357
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 94421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4022)
02.04.2023 18:14
ПриватБанк (2475)
02.04.2023 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.