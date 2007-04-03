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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3272327332743275
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 14:10

Rack Данных о блокировке средств на биржах OKX и KuCoin ни у кого нет, следовательно, риск пренебрежительно минимален.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 17:23

  Rack написав:Dr_English тогда нужно обходить крипту стороной, вокруг одни лишь риски...

Ты шутишь...Тогда дорогу нельзя переходить, даже на переходе, там тоже иногда сбивают...и т д.Крипта конечно не для всех.Ранее писал, что есть как масса способов заработка на крипте(чтобы тут свои способы превыше других не ставили).Так есть масса способов потерять.Даже не торгуя и независимо от цены, просто банально перевести на неправильный адрес или попасть под блокировку вечную или взлом и т д.Нужно защищаться кто как может, диверсифицировать активы, биржи , кошельки и т д.Или делать как я - всё хранить на Бинансе и ни о чём не грустить :D Надёжная биржа, при взломе возместит средства из Софу. :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 01:56

  чик написав:кто нить знает, чего зек отмороженный такой?

Он выстрелит, когда о нём почти забудут
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 10:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

ёпрст, дж снова вышибло, если открывал лонг
Стоп можно выставить ультра-короткий - под 26800
и у ильи последнее время те же траблы постоянно - охота на трейдеров :roll:
чик
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а вдоль дороги мёртвые скосами стоят и тишина... какие мнения? похоже на затяжной боковик с выходом вниз - имхо :?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:00

  чик написав:а вдоль дороги мёртвые скосами стоят и тишина... какие мнения? похоже на затяжной боковик с выходом вниз - имхо :?

Похоже на то, остается только ждать...
ishvara
 
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