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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 тра, 2023 14:10
Rack Данных о блокировке средств на биржах OKX и KuCoin ни у кого нет, следовательно, риск пренебрежительно минимален.
Додано: Сер 31 тра, 2023 17:23
Ты шутишь...Тогда дорогу нельзя переходить, даже на переходе, там тоже иногда сбивают...и т д.Крипта конечно не для всех.Ранее писал, что есть как масса способов заработка на крипте(чтобы тут свои способы превыше других не ставили).Так есть масса способов потерять.Даже не торгуя и независимо от цены, просто банально перевести на неправильный адрес или попасть под блокировку вечную или взлом и т д.Нужно защищаться кто как может, диверсифицировать активы, биржи , кошельки и т д.Или делать как я - всё хранить на Бинансе и ни о чём не грустить Надёжная биржа, при взломе возместит средства из Софу.
Додано: Чет 01 чер, 2023 01:56
Додано: Чет 01 чер, 2023 10:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
ёпрст, дж снова вышибло, если открывал лонг
и у ильи последнее время те же траблы постоянно - охота на трейдеров
Додано: Суб 03 чер, 2023 21:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
а вдоль дороги мёртвые скосами стоят и тишина... какие мнения? похоже на затяжной боковик с выходом вниз - имхо
Додано: Нед 04 чер, 2023 10:00
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:24
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:25
Кто хранит в кошельке Атомик(я пользовался как то - очень хорош был), то срочно вывод, если осталось что.Взлом, пока инфа о крупных, но число пострадавших растёт...
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:40
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 05 чер, 2023 20:36
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биткоин-биржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао.
Регулятор США выдвинул 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB (BNB) и BUSD и др.
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