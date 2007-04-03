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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:07
Кучинелли написав:
Ну вот и Бог услышал тебя
это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь...
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