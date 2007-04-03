|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:07
Кучинелли написав:
Ну вот и Бог услышал тебя
это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7160
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6178 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:23
чик написав: Кучинелли написав:
Ну вот и Бог услышал тебя
это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь...
Не понял - когда продавать...конечно ещё вчера...т е уже нужно было продать.Но это было не очевидно, как обычно.А новости кажется уже все знают зачем и почему подгоняют.Вот скажи - а что тебе эти новости.Или ещё кому то.ну подали иски, ну и что.Это же делается, чтобы качать рынок.Если твоя позиция сейчас не в ту сторону, то жди.Все кто с монетами в ж опе, т к просадка 10-15% за сегодня.Это что в первый раз.По волнасм и фибо уровням как то даже расписывал коррекцию с 28-32 до 23-25.Просто альты конечно валятся ещё хуже.Тоже писал - когда совсем уже вдрызг удавят.Я лично к этому был готов.Часть слил, часть оставлял.Как обычно.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1592
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|105557
|248792032
|
|
|7975
|22901638
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95323
|
|