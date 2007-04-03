Додано: Пон 05 чер, 2023 23:23

чик написав: Кучинелли написав: Ну вот и Бог услышал тебя Ну вот и Бог услышал тебя

это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь... это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь...

Не понял - когда продавать...конечно ещё вчера...т е уже нужно было продать.Но это было не очевидно, как обычно.А новости кажется уже все знают зачем и почему подгоняют.Вот скажи - а что тебе эти новости.Или ещё кому то.ну подали иски, ну и что.Это же делается, чтобы качать рынок.Если твоя позиция сейчас не в ту сторону, то жди.Все кто с монетами в ж опе, т к просадка 10-15% за сегодня.Это что в первый раз.По волнасм и фибо уровням как то даже расписывал коррекцию с 28-32 до 23-25.Просто альты конечно валятся ещё хуже.Тоже писал - когда совсем уже вдрызг удавят.Я лично к этому был готов.Часть слил, часть оставлял.Как обычно.