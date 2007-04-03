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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3274327532763277>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Ну вот и Бог услышал тебя :D

это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:23

  чик написав:
  Кучинелли написав:Ну вот и Бог услышал тебя :D

это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь...


Не понял - когда продавать...конечно ещё вчера...т е уже нужно было продать.Но это было не очевидно, как обычно.А новости кажется уже все знают зачем и почему подгоняют.Вот скажи - а что тебе эти новости.Или ещё кому то.ну подали иски, ну и что.Это же делается, чтобы качать рынок.Если твоя позиция сейчас не в ту сторону, то жди.Все кто с монетами в ж опе, т к просадка 10-15% за сегодня.Это что в первый раз.По волнасм и фибо уровням как то даже расписывал коррекцию с 28-32 до 23-25.Просто альты конечно валятся ещё хуже.Тоже писал - когда совсем уже вдрызг удавят.Я лично к этому был готов.Часть слил, часть оставлял.Как обычно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:10

Кучинелли
я не говорю, шо ужас, ужас, ужас, напрягает трохи и не меня одного - понятно не конец света, просто под устал...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:28

  чик написав:Кучинелли
я не говорю, шо ужас, ужас, ужас, напрягает трохи и не меня одного - понятно не конец света, просто под устал...


Конечно никакого ужаса и близко нету.Тут психология.например кто то купил когда биток был 27+ и считал, что он хорошо вложился.А тут бац, и за пару дней сразу минус.Сто раз писал, что дно невозможно поймать.Кто вблизи дна рискует продавать, может не успеть сесть в ракету и без него улетит.Нужно понимать, что кто то купил и в 1,5-2 раза дороже.Да. нужно ждать когда цена вернётся.Плохие новости сменятся хорошими, например СиЗи выступит и скажет, что обвинения сняты и всё улажено, ну или там мол штрафом отделались.Цена сразу отреагирует.И напомню - счас мёртвый сезон - май и далее лето - застой.Стрелять будут только монеты с важными событиями.А остальные в болтанке в своих коридорах.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:32

Кучинелли
просто тяжко в последнее время принимать решения. дж 3-5 подряд выбиваний, сча илью на скорости глянул, если прально понял только по битку 4 и + альты + до этого слива постоянно цепляло его стопы и это у опытных трейдеров...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:45

  чик написав:Кучинелли
просто тяжко в последнее время принимать решения. дж 3-5 подряд выбиваний, сча илью на скорости глянул, если прально понял только по битку 4 и + альты + до этого слива постоянно цепляло его стопы и это у опытных трейдеров...

Я стал меньше их смотреть, т к стало больше бреда.Смотришь и понимаешь, что несётся какая то чушь из чужого подсознания, какая то личная интерпретация происходящего.Чтобы не вовлекаться под это влияние, лучше уменьшить нагрузку на свой разум извне.Я сузил круг получаемой инфы, хотя и ещё более надёжные источники ничего толкового не сообщают.Говоря технически - развивается волновая плоскость, т е цена ходит в широком диапазоне...и куда и когда выйдет - ХЗ.А вот тут уже важно какой подкатят фундамент.Да, согласен, что момент сложный.Но не в первый раз...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Я стал меньше их смотреть

аналогично, просто почитал - посмотрел и в курсе событий. дж даёт разную интересную инфу, а на "вооружение" беру то, шо чуйка принимает и конечно же ты прав и не такое проходили...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:29

  greenozon написав:Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биткоин-биржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао.

Регулятор США выдвинул 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB (BNB) и BUSD и др.


https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101



ліха бяда начало -


SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase
https://www.sec.gov/news/press-release/2023-102

https://storage.courtlistener.com/recap ... 08.1.0.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:14

  greenozon написав:
  greenozon написав:Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биткоин-биржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао.

Регулятор США выдвинул 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB (BNB) и BUSD и др.


https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101



ліха бяда начало -


SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase
https://www.sec.gov/news/press-release/2023-102

https://storage.courtlistener.com/recap ... 08.1.0.pdf
а чо на SEC никто в суд не подаёт? где-то ж уже грозились
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:29

  greenozon написав:
  greenozon написав:Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биткоин-биржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао.

Регулятор США выдвинул 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB (BNB) и BUSD и др.


https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101



ліха бяда начало -


SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase
https://www.sec.gov/news/press-release/2023-102

https://storage.courtlistener.com/recap ... 08.1.0.pdf

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Игорь
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