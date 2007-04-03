это фсё хорошо, но повторюсь, когда продавать и с такими новостями по банану неизвестно куда могём полететь...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:07
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:23
Не понял - когда продавать...конечно ещё вчера...т е уже нужно было продать.Но это было не очевидно, как обычно.А новости кажется уже все знают зачем и почему подгоняют.Вот скажи - а что тебе эти новости.Или ещё кому то.ну подали иски, ну и что.Это же делается, чтобы качать рынок.Если твоя позиция сейчас не в ту сторону, то жди.Все кто с монетами в ж опе, т к просадка 10-15% за сегодня.Это что в первый раз.По волнасм и фибо уровням как то даже расписывал коррекцию с 28-32 до 23-25.Просто альты конечно валятся ещё хуже.Тоже писал - когда совсем уже вдрызг удавят.Я лично к этому был готов.Часть слил, часть оставлял.Как обычно.
Додано: Вів 06 чер, 2023 09:10
Кучинелли
я не говорю, шо ужас, ужас, ужас, напрягает трохи и не меня одного - понятно не конец света, просто под устал...
Додано: Вів 06 чер, 2023 11:28
Конечно никакого ужаса и близко нету.Тут психология.например кто то купил когда биток был 27+ и считал, что он хорошо вложился.А тут бац, и за пару дней сразу минус.Сто раз писал, что дно невозможно поймать.Кто вблизи дна рискует продавать, может не успеть сесть в ракету и без него улетит.Нужно понимать, что кто то купил и в 1,5-2 раза дороже.Да. нужно ждать когда цена вернётся.Плохие новости сменятся хорошими, например СиЗи выступит и скажет, что обвинения сняты и всё улажено, ну или там мол штрафом отделались.Цена сразу отреагирует.И напомню - счас мёртвый сезон - май и далее лето - застой.Стрелять будут только монеты с важными событиями.А остальные в болтанке в своих коридорах.
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:32
Кучинелли
просто тяжко в последнее время принимать решения. дж 3-5 подряд выбиваний, сча илью на скорости глянул, если прально понял только по битку 4 и + альты + до этого слива постоянно цепляло его стопы и это у опытных трейдеров...
Додано: Вів 06 чер, 2023 17:45
Я стал меньше их смотреть, т к стало больше бреда.Смотришь и понимаешь, что несётся какая то чушь из чужого подсознания, какая то личная интерпретация происходящего.Чтобы не вовлекаться под это влияние, лучше уменьшить нагрузку на свой разум извне.Я сузил круг получаемой инфы, хотя и ещё более надёжные источники ничего толкового не сообщают.Говоря технически - развивается волновая плоскость, т е цена ходит в широком диапазоне...и куда и когда выйдет - ХЗ.А вот тут уже важно какой подкатят фундамент.Да, согласен, что момент сложный.Но не в первый раз...
Додано: Вів 06 чер, 2023 18:12
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 06 чер, 2023 18:29
ліха бяда начало -
SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase
Додано: Вів 06 чер, 2023 19:14
а чо на SEC никто в суд не подаёт? где-то ж уже грозились
Додано: Вів 06 чер, 2023 21:29
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