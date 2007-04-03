RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3274327532763277
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну что,все живы??А у нас индекс альтов ото дна оттолкнулся..12 уже,с придонных 2-4. Это уже альтсезон??? Шучу-шучу.Никто роста не видит,а он оказывается есть,при минус 10-15% по всей альте.Это пздц товарищи-панове-горомодяне.Доминация тоже ростет,уже 47..Я думаю,как можно ее "просеять" через сито так,чтоб никуя не выросло,а доминация превратилась к концу лета в заветные 40 :D Мне кажется Девида Коперфильда пригласили главным маркетмейкером рынка,потому как таких чудес,я пожалуй и не видел,за последние 5 лет. От себя могу добавить,теперь я окончательно убедился,что входить безопасно более менее в любую альту,следует никак не ранее,чем -90% падения от хаев,окромя эфира...Весь секрет! И то,можно быть в минусе какое то время.Очевидно,ввиду отсутствия денег,необходимых на памп рынка,выбрана концепция бесконечных шортов и отрицательных иксов на малоликвидном рынке,путем его бесконечного ушатывания и засаживания хомяков по самую ж..опу,из которой они смогут выбраться очень не скоро и то,наверное большинство в 0. Ото таке.

Чик,Вашему любимому ZECу куево потому,что его делистнули с Банана в Польше,Франции,и еще двух каких то странах-региональные подразделения Банана,типа Украинского.Анонимным монетам продолжают закручивать гайки на законодательном уровне.Не связывайтесь Вы с ним.Ищите что то более продвинутое и современное.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1593
З нами з: 29.05.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3274327532763277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10555, 10556, 10557
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
105564 248804179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 чер, 2023 22:58
moveton
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22901743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95332
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8329)
06.06.2023 23:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.