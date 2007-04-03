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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:42
Ну что,все живы??А у нас индекс альтов ото дна оттолкнулся..12 уже,с придонных 2-4. Это уже альтсезон??? Шучу-шучу.Никто роста не видит,а он оказывается есть,при минус 10-15% по всей альте.Это пздц товарищи-панове-горомодяне.Доминация тоже ростет,уже 47..Я думаю,как можно ее "просеять" через сито так,чтоб никуя не выросло,а доминация превратилась к концу лета в заветные 40
Мне кажется Девида Коперфильда пригласили главным маркетмейкером рынка,потому как таких чудес,я пожалуй и не видел,за последние 5 лет. От себя могу добавить,теперь я окончательно убедился,что входить безопасно более менее в любую альту,следует никак не ранее,чем -90% падения от хаев,окромя эфира...Весь секрет! И то,можно быть в минусе какое то время.Очевидно,ввиду отсутствия денег,необходимых на памп рынка,выбрана концепция бесконечных шортов и отрицательных иксов на малоликвидном рынке,путем его бесконечного ушатывания и засаживания хомяков по самую ж..опу,из которой они смогут выбраться очень не скоро и то,наверное большинство в 0. Ото таке.
Чик,Вашему любимому ZECу куево потому,что его делистнули с Банана в Польше,Франции,и еще двух каких то странах-региональные подразделения Банана,типа Украинского.Анонимным монетам продолжают закручивать гайки на законодательном уровне.Не связывайтесь Вы с ним.Ищите что то более продвинутое и современное.
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osafly
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Додано: Сер 07 чер, 2023 19:20
Анализируя все последние события, собрав всё вместе, разложив по полочкам, сделав вариативные расчёты, перспективные выводы, я с большой долей вероятной уверенности прихожу к выводу, что в недалёком будущем(единицы лет) цена биткойна поднимется до 280 т.(АирМакс, будешь должен).Нет возможности подробно излагать пояснения, просто они основаны на манипулятивном характере рынка и сильной подверженности инфопростору, плюс цикличность, плюс неизбежный переход на цифровые активы.Тут нужно понимать, что альты и стейблы поведут себя по разному, кому как повезёт - они все сделают иксы, только кто в минус а кто в плюс.А биткойн заменить ничем не удастся.
ПС но я остаюсь при своём - торгую альты и стараюсь выбирать перспективные.Скорее всего при удачном раскладе получу сотни иксов.Завидовать не нужно, богатые тоже плачут.Всем успехов.Разбавлено немного юмором.
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Кучинелли
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Додано: Сер 07 чер, 2023 19:30
Кучинелли написав:
Анализируя все последние события, собрав всё вместе, разложив по полочкам, сделав вариативные расчёты, перспективные выводы, я с большой долей вероятной уверенности прихожу к выводу, что в недалёком будущем(единицы лет) цена биткойна поднимется до 280 т.(АирМакс, будешь должен).Нет возможности подробно излагать пояснения, просто они основаны на манипулятивном характере рынка и сильной подверженности инфопростору, плюс цикличность, плюс неизбежный переход на цифровые активы.Тут нужно понимать, что альты и стейблы поведут себя по разному, кому как повезёт - они все сделают иксы, только кто в минус а кто в плюс.А биткойн заменить ничем не удастся.
ПС но я остаюсь при своём - торгую альты и стараюсь выбирать перспективные.Скорее всего при удачном раскладе получу сотни иксов.Завидовать не нужно, богатые тоже плачут.Всем успехов.Разбавлено немного юмором.
Ой, не говори ГОП
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Rack
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Додано: Сер 07 чер, 2023 19:50
Кучинелли написав:
Анализируя все последние события, собрав всё вместе, разложив по полочкам, сделав вариативные расчёты, перспективные выводы, я с большой долей вероятной уверенности прихожу к выводу, что в недалёком будущем(единицы лет) цена биткойна поднимется до 280 т.(АирМакс, будешь должен).Нет возможности подробно излагать пояснения, просто они основаны на манипулятивном характере рынка и сильной подверженности инфопростору, плюс цикличность, плюс неизбежный переход на цифровые активы.Тут нужно понимать, что альты и стейблы поведут себя по разному, кому как повезёт - они все сделают иксы, только кто в минус а кто в плюс.А биткойн заменить ничем не удастся.
ПС но я остаюсь при своём - торгую альты и стараюсь выбирать перспективные.Скорее всего при удачном раскладе получу сотни иксов.Завидовать не нужно, богатые тоже плачут.Всем успехов.Разбавлено немного юмором.
280т за биткоин неизбежны как восход солнца и его гибель через 10 млрд лет. Кто не накупился биткоина по 26К - будет рыдать слезами размером с черешню.
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airmax78
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:23
Кучинелли написав:
цена биткойна поднимется до 280 т.
ми не против. бум миллионэрами, а ты миллиардером. может сразу поставить биток на продаж па 250 и не ипать себе мозг с этой торговлей...
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чик
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:26
чик написав: Кучинелли написав:
цена биткойна поднимется до 280 т.
ми не против. бум миллионэрами, а ты миллиардером. может сразу поставить биток на продаж па 250 и не ипать себе мозг с этой торговлей...
Ты ж помнишь, что на бинансе нельзя ставить ордера вниз и вверх более критериев.Будет выдавать ошибку.А торговля нужна каждый день, чтобы увеличивать баланс.
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Кучинелли
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