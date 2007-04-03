Додано: Вів 06 чер, 2023 22:42

Ну что,все живы??А у нас индекс альтов ото дна оттолкнулся..12 уже,с придонных 2-4. Это уже альтсезон??? Шучу-шучу.Никто роста не видит,а он оказывается есть,при минус 10-15% по всей альте.Это пздц товарищи-панове-горомодяне.Доминация тоже ростет,уже 47..Я думаю,как можно ее "просеять" через сито так,чтоб никуя не выросло,а доминация превратилась к концу лета в заветные 40Мне кажется Девида Коперфильда пригласили главным маркетмейкером рынка,потому как таких чудес,я пожалуй и не видел,за последние 5 лет. От себя могу добавить,теперь я окончательно убедился,что входить безопасно более менее в любую альту,следует никак не ранее,чем -90% падения от хаев,окромя эфира...Весь секрет! И то,можно быть в минусе какое то время.Очевидно,ввиду отсутствия денег,необходимых на памп рынка,выбрана концепция бесконечных шортов и отрицательных иксов на малоликвидном рынке,путем его бесконечного ушатывания и засаживания хомяков по самую ж..опу,из которой они смогут выбраться очень не скоро и то,наверное большинство в 0. Ото таке.Чик,Вашему любимому ZECу куево потому,что его делистнули с Банана в Польше,Франции,и еще двух каких то странах-региональные подразделения Банана,типа Украинского.Анонимным монетам продолжают закручивать гайки на законодательном уровне.Не связывайтесь Вы с ним.Ищите что то более продвинутое и современное.