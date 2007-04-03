Кучинелли
В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 чер, 2023 09:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кучинелли
В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!
Додано: Чет 08 чер, 2023 11:49
Слава Богу, что на ветке есть разумные и понимающие люди.Пост как раз преследовал указанную цель.Ну и ещё слабонервным подсказывал, что не нужно на минимумах сливаться.
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:26
SAndriy1
Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...
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