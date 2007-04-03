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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3275327632773278
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кучинелли

В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:49

  SAndriy1 написав:Кучинелли

В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!


Слава Богу, что на ветке есть разумные и понимающие люди.Пост как раз преследовал указанную цель.Ну и ещё слабонервным подсказывал, что не нужно на минимумах сливаться.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:26

SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 15:08

  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...

Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:08

  SAndriy1 написав:
  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...

Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))

Как по мне, так его только шортить...
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