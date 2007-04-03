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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 чер, 2023 09:16
Кучинелли
В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!
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SAndriy1
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Додано: Чет 08 чер, 2023 11:49
SAndriy1 написав:
Кучинелли
В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!
Слава Богу, что на ветке есть разумные и понимающие люди.Пост как раз преследовал указанную цель.Ну и ещё слабонервным подсказывал, что не нужно на минимумах сливаться.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 12:26
SAndriy1
Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...
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Кучинелли
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Додано: Чет 08 чер, 2023 15:08
Кучинелли написав:SAndriy1
Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...
Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:08
SAndriy1 написав: Кучинелли написав:SAndriy1
Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...
Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))
Как по мне, так его только шортить...
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